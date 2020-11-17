Пациенты Покровской больницы подают в суд на медучреждение за вспышку коронавируса

На Покровскую больницу подали в суд два бывших пациента. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пациенты Покровской больницы решили подать в суд на медучреждение из-за вспышки коронавируса, произошедшей минувшей весной 2020 года. Напомним, инфекцией тогда заразились 155 человек. Среди заболевших были 68 пациентов и 87 медработников. Позднее Василеостровский районный суд оштрафовал больницу на 120 тысяч рублей за вспышку COVID-19 и разнообразные нарушения санитарных норм. При этом ранее врачи Покровки жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты, хотя позже главврач все опровергла.

- Василеостровский районный суд действительно зарегистрировал два иска пациентов к больнице, - подтвердили «Комсомолке» в объединенной пресс-службе судов и поделились ссылками на судебные делопроизводства.

Судя по картотеке дел, пациенты хотят получить компенсацию морального вреда за полученный вред жизни и здоровью. Вдобавок ответчиками являются Комздрав и Городская поликлиника №38.