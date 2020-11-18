ТЦ Санкт-Петербурга предложили Роспотребнадзору свои варианты запретов по коронавирусу

Владельцы петербургских ТЦ и ТРК предложили следовать своим запретам по коронавирусу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Владельцы торговых центров Санкт-Петербурга написали письмо главе Роспотребнадзора Наталье Башкетовой с просьбой не допустить прекращения работы их бизнеса во время пандемии коронавируса. Да, предприниматели понимают, что рост заболеваемости инфекцией продолжается и ставит новые рекорды, но временное закрытие фуд-кортов и фуд-плейсов испугало их не на шутку. Поэтому они решили предложить Башкетовой и Смольному свои варианты ограничений, которые, наоборот, помогут сохранить отрасль и рабочие места без угрозы экономике и здоровью посетителей.

Письмо к властям оказалось в распоряжении «Комсомолки». Всего бизнесмены предлагают десять пунктов ограничений.

- Запретить несовершеннолетним в возрасте до 14 лет посещать ТЦ и ТРК без взрослых. Ограничить единовременное число посетителей из расчета 1 человека на 8 квадратных метров. Запретить сидение посетителей группами в общих зонах и обязать ТРК максимально сократить число скамеек. Возложить обязанность на ТРК по обеспечению дополнительного контроля распределения посетителей ТЦ и ТРК с целью предотвращения скопления, в том числе с использованием специальной разметки, - гласит выдержка из письма к Роспотребнадзору.

Также бизнесмены хотят обязать сотрудников ТЦ установить намного больше санитайзеров, строго разделять потоки посетителей на входе и выходе и пристальнее следить за работой вентиляции. Вдобавок предприниматели просят дополнительные полномочия для контроля скученности покупателей в магазинах. Видимо, за это будет отвечать охрана.

- Мы убеждены, что при выполнении указанных мероприятий ТЦ и ТРК не создают повышенной угрозы распространения коронавируса и не являются зоной повышенного риска, - заключают владельцы торговых центров.

Тем временем в Смольном не исключают тотальных запретов, но лишь при условии, что в городе будет не хватать свободных коек в инфекционных стационарах.