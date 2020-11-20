«Это ни о чем не говорит»: суд «оставил без движения» иск сына Виктора Цоя к компании режиссера Алексея Учителя

Камнем преткновения между Алексеем Учителем и Александром Цоем стал фильм "Цой", вышедший в прокат 12-го ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

История с противостоянием режиссера Алексея Учителя и сына легендарного музыканта Виктора Цоя получила новое развитие. Напомним, Александр Цой подал в суд на компанию Учителя «Рок». Поводом стал показ фильма «Цой» - Александр настаивает, что режиссер незаконно использовал в нем изображения лидера группы «Кино». 20 ноября СМИ сообщили, что суд не стал рассматривать иск. Однако, как выяснила «КП-Санкт-Петербург», это не вполне верно.

Иск действительно "оставлен без движения" - однако, по словам пресс-службы Александра Цоя это ни о чем не говорит. Фото: пресс-служба Александра Цоя

- На сайте Пресненского суда города Москвы статус искового заявления обозначен как «оставлено без движения», - отметил пресс-секретарь Александра Цоя. – Это нельзя трактовать так, что «суд не стал рассматривать иск». Просто робот, распределяющий заявления, отправил наш иск к судье, которая сейчас находится в отпуске – и будет находиться там до 30-го ноября.

Таким образом, отмечает наш собеседник, все идет по плану – работа над делом возобновится, когда у судьи кончится отпуск, и она приступит к своим обязанностям.

Ранее Алексей Учитель назвал претензии Александра Цоя "удивительными и несправедливыми". Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсмолка» подробно освещала историю конфликта между Александром Цоем и компанией Алексея Учителя. Чтобы не допустить фильм, который, по мнению Александра, порочит честь его отца, к прокату, музыкант даже обратился к министру культуры и президенту России. В итоге картина все же вышла, но никакого фурора не произвела – напротив, друзья Виктора Цоя, посмотревшие фильм в день премьеры, нашли его «вялым» и «скучным».

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