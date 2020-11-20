44 выезда, 12 упавших деревьев, 1 пострадавший: в МЧС подвели итог шторма в Санкт-Петербурге

За минувшие сутки ветер повалил 12 деревьев. Фото: vk.com/spb_today / Ольга Рыбина

Непростые сутки выдались у петербургских спасателей. Весь вчерашний день и пятничную ночь они помогали коммунальным службам разобраться с последствиями шторма, налетевшего на город.

- В течение суток пожарно-спасательные подразделения Санкт-Петербурга совершили 44 выезда для устранения последствий сильного ветра. Произошло 12 падений деревьев, 18 обрушений светофоров и дорожных знаков, 14 - слабо закрепленных конструкций. Пострадал один человек, - сообщает пресс-служба Главного городского управления МЧС.

Упало также 18 столбов и дорожных знаков. Фото: vk.com/spb_today

При этом непогода из Петербурга никуда не делась и 20 ноября также продолжает испытывать Северную столицу на прочность. По прогнозам синоптиков, в течение пятницы в городе сохранится сильный порывистый ветер скоростью до 15-20 метров в секунду, к вечеру ожидается похолодание, ночью возможна гололедица. Также гидрометцентр прогнозирует снег, мокрый снег и дождь, который идет уже с утра.

В настоящее время спасатели продолжают оставаться в режиме повышенной готовности и оказывают помощь городским службам в устранении последствий непогоды.

А набережная Смоленки опять ушла под воду. Фото: Александра СУРИС

Напомним, что в четверг из-за нагонной волны впервые за долгие годы затопило выборгский парк «Монрепо», а в Петербурге сильно поднялся уровень воды в Неве, других городских реках и каналах. Набережная Смоленки опять «поплыла». На улице Ванеева старый тополь раздавил не менее старый «Фольксваген», на у Володарского моста фонарный столб прилег на два кроссовера, стоявших на светофоре.