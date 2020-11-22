«Потеряла речь, онемели рука и нога»: Близкие назвали возможную причину инсульта у сестры Ольги Бузовой

Анна Бузова - младшая сестра Ольги Фото: instagram.com/buzova86

Младшая сестра Ольги Бузовой - 32-летняя Анна - до сих пор находится в реабилитационном центре после перенесенного инсульта. Родственница телеведущей недавно рассказывала, что все произошло внезапно. Она почувствовала резкое недомогание и вместе с мужем они стали звонить в скорую помощь. Но там их всерьез не восприняли. "Комсомолка" узнала, как именно все произошло.

- Аня была дома со своим мужем, Костя был рядом, - рассказала «КП» pr-менеджер Анны Екатерина. – Аня пожаловалась на недомогание. Это резко произошло. Они предполагали, что это может быть инсульт. Потому что была потеря речи, онемела правая часть: рука и нога. Позвонили в скорую помощь, но там не отреагировали, сказали выпить валерьянку и ложиться спать. Поэтому муж Ани Константин сам повез Анну в больницу, где уже ей и поставили диагноз.

Анну доставил в больницу муж Фото: instagram.com/annabuzova

Сейчас Анне уже лучше. Она проходит курс реабилитации и надеется, что скоро вернется домой. Но вот причин инсульта она не знает до сих пор.

- Анна живет и работает в Москве, - продолжает Екатерина. - Все анализы она сдает, тщательно следит за своим здоровьем. У нее ни коронавируса, ни антител нет. Но Анна много работает. Возможно, количество работы повлияло на ее состояние, было переутомление. Но пока никто из врачей ни в одной клиники не может сказать, что послужило причиной. Что же касается восстановления, то Ане на второй день стало более-менее хорошо. То есть, речь восстановилась быстро, передвигалась она всегда самостоятельно. Но в любом случае ей сейчас нужно плотно заниматься физиотерапией. Через неделю, я думаю, она полностью восстановится. Заметных последствий не останется. Посещать ее в реабилитационном центре запрещено. Но у нее все хорошо.

Анна и Ольга Бузова родные сестры Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Однако врачи уверены, что переутомление вряд ли можно назвать причиной инсульта.

- Я не могу комментировать конкретного человека, особенно не зная историю болезни, - пояснил «КП» врач-невролог Павел Бранд. – Могу сказать в целом, что антифосфолипидный синдром самая частая причина инсульта у молодых женщин, это врожденное заболевание. У ишемического инсульта других причин практически нет. Аномалии сосудов могут быть и аритмии, но это маловероятно. Что же касается большой нагрузки, если бы все кто переутомлялся получали инсульт, у нас бы людей не осталось.

Сама Анна ранее признавалась, что буквально цепенела от ужаса.

- Для меня был самый большой страх не суметь сказать любимому, что люблю, - поделилась Анна Бузова. - Меня даже не сильно испугало ассиметричное лицо и отсутствие чувствительности в правой руке и ноге. Это, правда, очень страшное состояние, когда ты все понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь. Мычишь и ревешь от безысходности.

Отметим, что Анна Бузова - бизнесвумен, у нее свой бренд косметики, одежды и обуви.

Об инсульте дочери "КП" ранее также рассказал мать девушки Ирина Бузова.

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