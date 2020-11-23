Петербурженка родила тройню после двойни и стала мамой девяти детей

Случай мамы-героини называют уникальным: подобных в городе не припомнят за последние 20 лет.

19 ноября 31-летняя Виталина Рысбаева из Петербурга родила тройню. Но из десятков других женщин, которым повезло махом стать трижды мамами, Виталину отличает одно обстоятельство: предыдущая беременность мамы-героини закончилась двойней, а до этого она родила «по одному» еще четверых малышей. Теперь в семье Рысбаевых девять детей, а «мамский» опыт Виталины называют уникальным.

МЕЧТЫ О ДВОЙНЕ

– Я в семье единственный ребенок, всегда говорила, что хочу двоих детей: мальчика и девочку. А вот муж – из многодетной семьи, – рассказывает Виталина. – Как только поженились, решили, что тоже родим хотя бы троих детишек.

О своей предрасположенности к многоплодной беременности женщина, носящая красноречивое имя, знала и раньше: в ее роду уже рождались двойни. Пара тоже мечтала о двойняшках. Но их в маминой утробе разглядели только на пятой беременности.

– Это был шок, – вспоминает мамочка. – Тогда я еще не знала, что спустя пару лет буду шокирована еще больше.

Супруги всегда мечтали о многодетной семье.

Тройню, да еще и сразу после двойни, Рысбаевы не ждали. Беременность Виталины пришлась на пандемию, а потому о таком подарке небес супруги узнали не сразу. Сначала на УЗИ разглядели одного малыша, затем – двоих.

– На первом скрининге во время УЗИ врач вдруг замолчала, – делится Виталина. – Пауза настолько затянулась, что я уже не выдержала: «Скажите, что там такое?!». Тем временем у доктора очки медленно сползали с носа: «Не отвлекайте, дайте я разберусь, сколько их там…».

На помощь в подсчете деток прибежала заведующая женской консультацией. Результат поверг Виталину в восторг и ужас одновременно: тройня.

20 ДОКТОРОВ

Наблюдаться сложную беременную направили в роддом №17: непростые мамочки – его профиль. Именно здесь три года назад помогли появиться на свет четверне, первой за полвека в Санкт-Петербурге. В роддоме Виталина оказалась в центре внимания. Ведь как чудо ее беременность расценила не только она сама, но и медики.

– В моей практике такого уникального случая, чтобы у одной мамы рождались и двойня, и тройня, да еще подряд, не было, а ведь именно мы в городе занимаемся многоплодными беременностями, – говорит главврач роддома Антон Михайлов, возглавляющий роддом почти 20 лет. – Это бывает крайне редко.

Уже в середине недели маму и малышей обещают выписать. Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

В беременности Виталины сошлись все опасения врачей: и многоплодие, и кесарево сечение, оставленное маме двойней, и большое количество родов. А потому с самого начала с нею обсудили все варианты. Но женщина была спокойна и непреклонна: всех троих нужно было сохранить.

Стараниями врачей и самой мамочки, тройню удалось доносить до 36-й недели (обычно тройни появляются на свет уже на 32-й).

– Во время кесарева в операционной находилось более 20 человек: на каждого ребенка – три человека, а также операционная бригада и две бригады анестезиологов, – рассказывает Антон Михайлов. – Мы были готовы к худшему, но все прошло максимально хорошо.

МИРОН, ЛИЛИЯ И ВИВИАННА

Первым на свет появился Мирон, следом – Лилия, а прямо за нею – Вивианна. Такие красивые имена для деток родители придумали буквально за несколько дней до родов. Да и как могло быть иначе у мамы по имени Виталина Орестовна?

Теперь мама и компания чувствуют себя хорошо. Лилию на время направили в Детскую горбольницу №1: она была самой слабенькой из троицы. Но малышка показывает отличную динамику, а потому очень скоро семья воссоединится.

– Выписка – в среду-четверг, в зависимости от состояния детей, – говорит Михайлов. – Да и, здесь такое дело… Папа должен подготовиться.

Дома Виталину и компанию дожидаются четверо сыновей, две дочки и муж. Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

Многодетный папа Денис, оставшись один на один с шестью детьми, «готовит посадочные места» для еще троих. Дома маму ждут четверо сыновей и две дочки, которым от 2,5 до 11 лет.

– Еще до появления тройни мой обычный день был крайне насыщенным, – улыбается Виталина. – Где-то между вторым и третьим ребенком я перестала работать и полностью погрузилась в семью. На сегодня у нас трое школьников, один дошкольник и двойня, которую из-за пандемии мы пока не смогли устроить в ясли. Папа – на развозке: сутра – довезти, вечером – контрольный забор всех из всех учебных заведений. А в перерывах он еще и работать успевает (папа у нас менеджер по продажам стройматериалов).

К счастью, начальство на время, пока жена в роддоме, отпустило главу семьи на хозяйство. Справиться с мини-детсадом мужчине помогает свекровь.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - ДЕТИ

На вопрос, как она справляется с такой оравой, Виталина отвечает с улыбкой: «Сложно было с одним».

– Самое простое было с тремя, – добавляет мать-героиня. – А потом детки стали взрослеть и помогать, становиться ответственными. При правильном воспитании старшие заботятся о младших. Старшему сыну досталось, конечно, больше всех, он наш самый большой помощник: он приходит на помощь и мне, и бабушке сам, даже просить не надо.

Арифметическая прогрессия, в которой рожает Виталина, сулит при следующей беременности четверню. А потому больше детей Рысбаевы не планируют. А вот что в планах, так это покупка коляски для тройняшек, огромного семейного автомобиля и просторного загородного дома: в четырехкомнатную квартиру, предоставленную Рысбаевым как многодетным, семье уже не уместиться, да и куковать школьные каникулы в душном мегаполисе больше не хочется.

– Нужно просто правильно расставлять приоритеты, – отмечает Виталина. – У каждого они свои. Кому-то надо, чтобы каждый день – 15 блюд на столе. А у меня в первую очередь вот эти товарищи, а потом все остальное. И когда приоритеты расставлены правильно, сразу становится проще.

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