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В Смольном официально рассказали о новой удаленке для школьников Санкт-Петербурга

Ранее сообщалось, что на дистанционное обучение могут уйти все дети с января по май 2021 года
Сергей ВОЛЧКОВ
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Несмотря на подозрительный тендер, пока что никого отправлять на удаленку городские власти не собираются.

Несмотря на подозрительный тендер, пока что никого отправлять на удаленку городские власти не собираются.

Фото: Александра СУРИС

Известие о том, что Смольный, возможно, готовит для петербургских школьников новую удаленку (да еще какую! С января по конец мая!), изрядно переполошило и детей и взрослых. Эпидемия, конечно, эпидемией, но предыдущий опыт домашнего обучения оставил в душах большинства родителей слишком глубокие шрамы. Стоит ли вновь запасаться успокоительным и проводить в квартиру еще более надежный и скростной интернет – выясняли журналисты «Комсомолки».

Удаленку на всякий случай планируют долгую - вплоть до конца учебного года.

Удаленку на всякий случай планируют долгую - вплоть до конца учебного года.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним: все началось с того, что на портале госзакупок неожиданно обнаружился тендер на предоставление услуг связи, организованный комитетом по образованию. Из документа следовало, что комобр ищет подрядчика, который будет обеспечивать стабильную видеосвязь в период с 1 декабря 2020 года по 31 мая 2021-го. 679 адресов, по которым предполагается оказание услуг, совпадают с адресами городских школ. Максимальная длительность одного сеанса – 60 минут, в период с 8 утра до 5 вечера с понедельника по субботу.

Одним словом, все сходится. И в Смольном подтверждают: да, тендер есть, и да, в нем идет речь именно про удаленку. Только волноваться раньше времени не стоит.

- Предварительно речь идёт о возможности использования сервиса видеосвязи - в том случае, если такой сервис понадобится, - отмечает вице-губернатор Ирина Потехина. - Оплата происходит только за те часы, которые были использованы. Если время не использовано – оплаты, соответственно, нет.

Детям, отправившимся на домашнее обучение, конечно, не позавидуешь.

Детям, отправившимся на домашнее обучение, конечно, не позавидуешь.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Другими словами, подрядчик ищется на всякий случай – чтобы если уж настанет «час икс», подойти к нему во всеоружии. Так что беспокоиться пока что не о чем. Тем более что, как сообщала ранее «КП-Санкт-Петербург», главный санитарный врач Северной столицы предостерегла городское правительство от введения тотальной удаленки. По мнению Натальи Башкетовой, это может сделать только хуже: вместо того, чтобы находиться в школе, дети начнут разгуливать без присмотра – а значит, активнее обмениваться инфекцией.

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Об этом намекает текст госзакупки на предоставление услуги дистанционного образования

(подробности)

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