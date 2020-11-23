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Всех школьников Санкт-Петербурга могут отправить на удаленку до конца учебного года

Об этом намекает текст госзакупки на предоставление услуги дистанционного образования
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
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Смольный объявил конкурс на предоставление услуг по "уладенке" для школьников.

Смольный объявил конкурс на предоставление услуг по "уладенке" для школьников.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти 700 школ Санкт-Петербурга могут перейти на удаленную систему образования. Причем до конца учебного года, который наступит 31 мая 2021-го. Такой вывод напрашивается из заявки на сайте госзакупок, размещенной Комитетом по образованию.

- В Смольном ищут подрядчика, который будет обеспечивать стабильную видеосвязь в период с 1 декабря 2020 года по 31 мая 2021-го. 679 адресов совпадают с адресами школ. Максимальная длительность одного сеанса – 60 минут, в период с 8 утра до 5 вечера с понедельника по субботу. Максимальное количество одновременных подключений - 19 тысяч, - пишет «Мойка 78».

Пользователи смогут вести беседы, смотреть презентации, передавать файлы и так далее.

Начальная цена госконтракта - 45 миллионов рублей.

Напомним, что на данный момент все школы Санкт-Петербурга работают в обычном режиме, а родители могут забрать детей на домашнее обучение по желанию.

Отметим, что сервис может быть использован не для «удаленки», а во время «циклического образования», когда дети часть времени занимаются дома, а зачеты сдают в школе. Такой режим планируют ввести в Петербурге для старшеклассников.