«Детей трогать не собираюсь. Они сидят, мультики смотрят»: мужчина, взявший заложников в Колпино, рассказал «КП-Петербург» о ситуации в квартире

"Детей трогать не собираюсь". Фото: СОЦСЕТИ

Житель города Колпино - пригорода Санкт-Петербурга - 38-летний Денис, взявший в заложники шестерых детей, рассказал «Комсомольской правде» о том, что сейчас происходит у него в квартире. Журналисты КП смогли дозвониться мужчине в тот момент, когда под окнами уже стояли бойцы СОБРа, готовые идти на штурм.

- Да какое огнестрельное оружие? Да, топор есть, ну и что? Никого в заложники я не брал. Что им, по улицам гулять? Здесь все в порядке. Детей я трогать не собираюсь, сидят вон, мультики смотрят, пазлы собирают, - рассказал мужчина по телефону «КП-Петербург». - Чайник хотели поставить, еды приготовить, но газ нам отключили (на фоне слышны детские голоса: «как включить? что делать?» - прим.ред.).

На месте работали все экстренные службы Фото: Артем КИЛЬКИН

Причиной, по которой мужчина пошел на преступление, он назвал измену жены.

- Я летом уезжал в Архангельск (семья переехала в Колпино из Архангельска около двух лет назад - прим.ред.) а она оставила дома шестерых детей и ушла гулять с подругой и этим Сережей. Я по геотегам все понял. В гостиницу с ним ездила. Я в соцсетях потом смотрел. Поэтому ее и выгнал. А мне теперь все, конец. Или в дурку или в тюрьму.

Напомним, что ранее появилась информация, что мужчина состоял на учете у психиатра. Это он подтвердил и сам в ходе разговора.

- Я к психиатру ходил. Какую-то фигню мне дали, я день сходил и перестал. Что мне теперь? В тюрьму я не хочу, а в дурке «заколят». Что мне теперь делать? Все. Сам дурак.

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