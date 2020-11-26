Нерпенок Шлисик еще на два года останется в центре спасения тюленей в Репино

Шлиссику не смогли найти новый дом и пока решили оставить в Репино. Фото: vk.com/sealrescue

Нерпенок Шлиссик, недавно поразивший всех своей шарообразной формой, так и не смог найти себе новый дом. Обитателя Центра спасения тюленей дважды безуспешно пытались выпустить на волю, после чего надеялись пристроить в зоопарк, но тщетно. На ближайшие два года ластоногий хулиган, то и дело задирающий другую нерпу Крошика, останется в Репино.

- Специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» несколько месяцев пытались подыскать Шлиссику дальнейшее место содержания. Поскольку главной целью центра в поселке Репино является спасение, реабилитация и возвращение ластоногих пациентов в дикую природу, а не дальнейшее их содержание, было рассмотрено много вариантов, но все они не подходили для нежной северной нерпы, - сообщает пресс-служба «Водоканала», на территории которого и находится центр.

Судьбу нерпы решат через два года. Фото: vk.com/sealrescue

Так, в южных зоопарках слишком яркое солнце, а других местах в бассейнах вода оказалась только соленая или слишком жесткая.

В итоге, подходящими стали только Московский и Калининградский зоопарки, но в обоих, некстати, началась долгая реконструкция.

Взвесив все «за» и «против», было решено оставить Шлиссика в Репино еще на два года. А потом его судьбой займутся вновь. В крайнем случае, для нерпенка могут построить отдельный плавучий вольер прямо на Ладожском озере.

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