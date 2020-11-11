Его Жирнейшество: В соцсетях умилились толстым бокам нерпенка Шлиссика из Санкт-Петербурга

Нерпа Шлиссик отъелся к зиме и нарастил большие бока / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Специалисты из центра по спасению морских животных в Санкт-Петербурге показали нерпенка Шлиссика, который как следует наел бока к зиме. В среду, 11 ноября 2020 года, в социальных сетях появились фотографии очаровательного ластоногого, который стал похож на шарик. Подписчики не удержались и умилились таким аппетитным формам.

Толстый Шлиссик получил титул Его Жирнейшество / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

- Чтобы не мерзнуть в холодной воде, Шлиссик отъел себе замечательные толстые бока, приличествующие всякой уважающей себя осенней нерпе и заслужил титул "Его Жирнейшество", - рассказали в Фонде "Друзей балтийской нерпы".

- Какое прекрасное круглейшество, почти без шеи, - заметили подписчики.

Сейчас нерпа живет в центре, так как два раза отказалась возвращаться в природу / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

- Такое ощущение, что Шлиссика надули как воздушный шарик. И он сам несколько удивлен своими габаритами, - добавили другие.

О дальнейшей судьбе Шлиссика, останется ли он в центре, станет известно в ближайшее время / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Напомним, что Шлиссика два раза выпускали обратно в естественную среду, однако он, как и Крошик, каждый раз возвращался обратно. Специалисты центра добавили, что через пару недель расскажут про его дальнейшую судьбу и место проживания.

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