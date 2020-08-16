Нерпенок Шлиссик затосковал в Ладожском озере и вернулся к людям и другу Крошику

Нерпа Шлиссик, страдающий агорафобией, не смог жить в дикой природе и вернулся к людям. Фото: vk.com/sealrescue

Случилось то, чего так ждали все петербуржцы, но боялись сотрудники Центра изучения и спасения морских млекопитающих – нерпенок Шлиссик все же не смог жить самостоятельно в Ладожском озере, и вернулся к людям.

Напомним, несколько месяцев назад новорожденного малыша, потерявшего маму и кров в условиях аномально теплой зимы, спасли и выходили. Однако первый «выпускной» Шлиссика прошел безуспешно. Неудачен оказался и второй заход в дикую природу. Спустя 2 недели скитаний уставшая и соскучившаяся нерпа выплыла на берег и попросилась назад к людям.

Было видно, что парнишка соскучился по людям. Фото: vk.com/sealrescue

Шлиссика, качающегося на волнах, заметила семья, отдыхающая на Ладоге.

- Нерпенок плыл вдоль берега, наши дети его заметили и начали его выманивать свистом. Он подплывал к ним, а потом доплыл до камней и начал на них выбираться. Позвонили в службу спасения. И там узнали, что малыш в беде и его надо спасать, - рассказали «спасатели поневоле» сотрудникам Фонда друзей балтийской нерпы.

Трансфер Шлиссика до Центра реабилитации был максимально комфортным. Фото: vk.com/sealrescue

По словам очевидцев, было видно, что нерпенок не дикий и всем видом просит помощи. Он даже протягивал своему спасителю ласты, хотя слегка и пошипел. Шлиссика кое-как взяли на руки, вынесли из воды, успокоили, а затем закутали в плед и отправили на машине домой, в Центр реабилитации. Там его тщательно осмотрели.

Блудный сын вернулся домой! Фото: vk.com/sealrescue

- За две недели блужданий по морю он всего лишь похудел на три килограмма и больше никак не изменился. Ну и немного устал. В общем, Шлиссик не исправился, не утерял своего интереса к людям, и при вольной жизни ничем хорошим эта его привязанность не кончится. Так что сейчас пусть поживет в Центре. Будем думать, что же с ним делать дальше, - рассказывают сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы.

Как говорили лягушки в мультфильме "Дюймовочка": "Ну вот, поели, теперь можно и поспать!". Фото: vk.com/sealrescue

После возвращения Шлиссик мирно спал на полочке в специальном карантинном боксе. Конечно, рыбки он уже отведал. Вероятно, скоро нерпенка вновь запустят в бассейн к любимцу петербуржцев Крошику. За всю историю существования Центра реабилитации это единственные нерпы, которые не приспособились к дикой природе. Если Крошик просто олицетворяет себя с человеком, то у Шлиссика другая особенность – малыш страдает агорафобией. Он боится находиться на открытых пространствах и постоянно хочет куда-нибудь спрятаться.