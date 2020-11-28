Остался новорожденный малыш: Целая семья умерла от коронавируса за неделю в Санкт-Петербурге

Коронавирус убил за неделю целую семью в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге коронавирус скосил целую семью. 64-летний мужчина, отец семейства, ушел первым 5 ноября 2020, следом за ним, 8 ноября, 36-летняя дочь, которая была беременна. Спустя три дня, 61-летняя мать семейства. Все умерли в течение недели. В живых остался только новорожденный мальчик.

Ребенка спасли врачи Боткинской больницы. Роды были сложные. В этот момент женщина уже находилась на аппарате ИВЛ. Коронавирус протекал тяжело, как как у нее были хронические заболевания. Вышло так, что она скончалась в тот день, когда родила сына.

- Сейчас малыш находится в реанимации, так как родился очень маленький - весом всего 2 килограмма, - рассказал "КП-Петербург" пресс-секретарь уполномоченной по правам ребенка Александр Попейко.

Как оказалось, пока 36-летняя женщина была беременна, отец ребенка решил не продолжать с ней отношения и ушел. Однако сейчас он хочет забрать малыша.

- Предположительный биологический отец через суд должен доказать свою принадлежность, понадобится генетическая экспертиза, - пояснил Попейко.

Сейчас органы опеки на связи с дальними родственниками умершей матери ребенка. Комитетом по социальной политике уже проработано размещение малыша в доме ребенка, как только врачи позволят - он будет переведен.

Стало известно, что усыновить малыша желают многие. Однако рано говорить о том, с кем он будет жить.

- Что касается подаче заявлений желающих усыновить новорожденного, в этом нет ничего странного, органы опеки вносят детей оставшихся без опеки в банк данных, - добавил собеседник "КП".

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