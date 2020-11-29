«Конечно, я расстроена»: Петербурженка София Феськова - о десятом месте на «Детском Евровидении-2020» и дальнейших планах

Петербурженка София Феськова заняла на "Детском Евровидении-2020" десятое место. Фото: Скриншот видео

«Детское Евровидение-2020» точно запомнится зрителям небывалым накалом страстей. За звание лидера сцены развернулась борьба между неожиданными конкурентами – Францией, Белоруссией, Казахстаном и Испанией. В итоге призовая тройка практически так и сложилась – золото взяла Франция, Казахстану шло серебро, а Испании – золото. Россия же, которую представляла петербурженка София Феськова, по итогам голосования жюри и зрителей разместилась на десятом месте. Сама София признается: такое положение дел ее, конечно, расстроило.

- Это был самый особенный день в моей жизни! Конечно, я расстроилась, ведь моя цель была занять первое место, - рассказала юная исполнительница «КП-Санкт-Петербург». - Но я понимаю, что на этом жизнь не заканчивается. У меня впереди еще много побед.

София также искренне поздравила с победой Валентину из Франции, занявшую в итоге первое место.

На конкурсе юная исполнительница представила песню "Мой новый день". Фото: Скриншот видео

Теперь Софию ждет возвращение в Санкт-Петербург, а там – дальнейшая жизнь со своими радостями, неудачами, открытиями и победами. Благо, с планами девочка уже определилась.

- В дальнейшем я планирую заниматься вокалом и музыкой, учиться в школе, расти профессионально и встретиться, наконец, со своими друзьями, с которыми давно не виделась! – рассказала юная вокалистка.

Напомним: сразу после того, как жюри выбрало Софию в качестве исполнительницы от России на «Детском Евровидении-2020», в соцсетях грянул скандал. Девочку обвинили в нечестной игре и чуть ли не подкупе судей. Однако организаторы конкурса успокоили возмущенную общественность - победа досталась девочке честным путем.

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