Госстройнадзор: снос трубы, упавшей у многоэтажки на Архивной улице, был незаконным

Разрешения на снос трубы никто не давал. Фото: Полина ЖУКОВА

Петербургское управление Госстройнадзора проверит компанию-застройщика, на чьей территории рухнула огромная труба старой заводской котельной. ЧП произошло в ночь на понедельник на Архивной улице и лишь чудом обошлось без пострадавших, но машины и соседние дома заметно побило обломками.

- По имеющейся информации земельный участок, на котором проводились демонтажные работы, принадлежит ООО «СЗ Сетл Октябрьская». Госстройнадзор установил, что разрешение на строительство на территории участка отсутствует. Застройщик или его представители в адрес надзорного ведомства уведомление о сносе объекта не направляли, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

От камней пострадали и припаркованные авто. Фото: vk.com/spb_today

Сотрудники Setl Group прибыли на место инцидента, где их уже ждали местные жители и официальные лица другого застройщика, чей дом побило обломками упавшей трубы.

- Тут пострадали дома жилого комплекса, на место приехали разбираться его представители, - передает корреспондент «КП-Петербург».

Известно, что кирпичи понаделали вмятин и дырок в фасаде жилой многоэтажки, а также вынесли дверь в одной из парадных. Помяло также фасад паркинга и задело детскую площадку.

Огромные валуны разлетелись по по сторонам, чудом никого не ранив. Фото: Полина ЖУКОВА

Напомним, что первыми о происшествии в соцсетях написали жители Невского района Санкт-Петербурга, которых около часа ночи разбудил сильный грохот. А одной петербурженке даже удалось заснять момент падения трубы на видео.Также внимания к себе жаждут и владельцы примерно десятка автомобилей, у которых побиты стекла, пробиты бампера и помяты части кузовов.

Позднее по факту происшествия городская прокуратура начала проверку.- На Архивной улице д.11 корп.1 рабочие решили снести ночью огромную трубу. После падения обломки долетели до припаркованных машин и самого дома. Если бы попали в людей - трагедии было бы не избежать. Предупреждений о сносе не было. Пострадало минимум шесть автомобилей и имущество дома, - писали возмущенные горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место ЧП уже прибыла комиссия. Фото: Полина ЖУКОВА

По предварительным данным, работы по демонтажу должна была выполнять сторонняя компания.