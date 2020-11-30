Беглов пригрозил спортивным и концертным организациям, нарушающим меры по коронавирусу

Беглов пригрозил ужесточением санкций для организаций, проводящих массовые мероприятия в Санкт-Петербурге в обход запретов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил санкциями спортивным и концертным организациям города, которые нарушают меры по коронавирусу. Градоначальник не оставил без внимания новости о проведении концерта Басты в «Ледовом дворце» в минувшие выходные. Напомним, тогда послушать музыканта пришли тысячи фанатов, что впоследствии вызвало негодование общественности. «Ледовый» даже отменил три запланированных мероприятия в декабре.

- Надзорные рейды по контролю коронавирусных мер дают результат – мы видим изменения к лучшему. Все больше магазинов и предприятий сферы общепита соблюдают ограничения, чего нельзя сказать о деятельности отдельных спортивных и концертных организаций. Будем ужесточать санкции в отношении тех, кто сегодня действует против интересов города и горожан, - отметил Александр Беглов во время обращения к петербуржцам на «Радио России».

«Зенит» уже услышал требования властей и сыграет грядущий матч с «Уралом» на «Газпром Арене» при закрытых трибунах. А вот с встреча с «Боруссией» 8 декабря в рамках Лиги чемпионов, наоборот, пройдет с болельщикам. В пресс-службе клуба говорят – исключительно решение.

Добавим, что с 14 ноября 2020 год в Санкт-Петербурге ввели ограничение на проведение любых мероприятий в помещениях и на открытом воздухе численностью больше 50 человек. Однако можно индивидуально договориться с властями.