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«Людям нужно дарить праздник»: Баста ответил критикам его концертов в Санкт-Петербурге во время пандемии

Рэпер заверил, что организаторы соблюдали все необходимые меры безопасности по коронавирусу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Рэпер Баста прокомментировал свои концерты, собравшие полный "Ледовый" во время пандемии в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/id_sobaka_pavlova

Рэпер Баста прокомментировал свои концерты, собравшие полный "Ледовый" во время пандемии в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/id_sobaka_pavlova

Рэпер Баста в своем Instagram прокомментировал два своих многотысячных концерта в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, которые вызвали негодование общественности. Напомним, жители Северной столицы возмущались в соцсетях, что фанаты музыканта толпились в зале и публиковали фото и видео, где на них не было масок. Позже «Ледовый» под давлением отменил все мероприятия, а губернатор Александр Беглов пригрозил ужесточением санкций для всех недобросовестных организаторов.

По словам Басты, он считает, что концерты в «Ледовом» прошли по всем санитарным стандартам.

- Все требования по соблюдению правил, перечисленные в постановлении губернатора были соблюдены. Все уведомительные и разрешительные документы были подписаны в городских структурах. Заполняемость «Ледового» на наших концертах составила 50%. В Сети пишут о допустимых 25%, но это правило вступает в силу только с 1 декабря (это действительно так – Прим. ред). На наших концертах не было танцевального партера. Все зрители сидели на местах в партере, либо на трибунах. Для обеспечения безопасности всем зрителям выдавались маски. В фойе находились санитайзеры, - твердит Баста.

Музыкант уверен, что шумиха в СМИ и критика – дело рук завистников, что не смогли провести свои собственные концерты.

- Наше мероприятие стало комом в горле у некоторых организаторов, которые не нашли в себе силы и профессионализма подготовиться должным образом в соответствии с новыми правилами. Некоторые, например, экономили на рекламе, что привело к низким продажам билетов и отмене мероприятий. И организаторы стали ссылаться перед артистами на вводимые ограничения. Хотя новые правила позволяют провести мероприятия при соблюдении требований. Дарить людям праздник можно и нужно – при тщательной подготовке, искреннему отношению к делу и точному следованию требований правительства. В итоге каждый принимает решение сам, идти или не идти, - заключает рэпер.

К слову, комитет по культуре Санкт-Петербурга согласен в чистоте проведения концертов Басты и заявляет, что все прошло «в рамках действующего порядка». Однако Роспотребнадзор по требованию Анны Поповой все равно начал проверку мероприятия, чтобы выявить возможные нарушения.

Добавим, что с 14 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге действует постановление, которое ограничивает численность посетителей массовых мероприятий до 50 человек. Однако власти могут сделать исключение, если их об этом попросить – например, матч «Зенита» с «Боруссией» в рамках Лиги чемпионов пройдет с болельщиками.

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