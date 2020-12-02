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Модель Лилия Судакова: Что известно про девушку, зарезавшую своего мужа

В Санкт-Петербурге модель Лилия Судакова зарезала своего мужа. Пока обстоятельства трагедии выясняются, собрали все, что известно про подозреваемую
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИН
Степан СТЕПАНОВ
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Модель Лилия (справа) похожа на свою мать (слева)

Модель Лилия (справа) похожа на свою мать (слева)

Фото: СОЦСЕТИ

Новость об очередном громком убийстве в Санкт-Петербурге пронеслась по всей России. 25-летняя Лилия Судакова во время ссоры зарезала своего 28-летнего супруга Сергея, приехавшего в Россию из Казахстана. Оказалось, что девушка не просто обычная домохозяйка или офис-менеджер, а модель. Судакова снималась для многих глянцевых журналов, была лицом известных брендов. Что еще известно о подозреваемой?

Будущая модель росла в городе Серпухов Московской области. Здесь же проживала одна из самых известных жертв домашнего насилия Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки. Россию. Любопытно, о случае с Ритой знала и семья Судаковой. Об этом заявила "КП" мать Лилии. При этом, конечно, они и не думали, что муж-тиран может довести до трагедии и их семью.

Лилия училась в Петербурге

Лилия училась в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

С самого детства Лилия Судакова росла скромной и прилежной ученицей: была победительницей школьных олимпиад, увлекалась литературой и искусством. Карьеру модели начала рано. Фотографам нравился нрав Судаковой и ее фотогеничность. Что особенно отличало Судаков от других - она почти никогда не использовала макияж, а предпочитала естественную красоту. Лишь иногда для ярких образов Лилия накладывала грим, но не прибегала к косметике.

После школы Лилия Судакова переехала на учебу в Санкт-Петербурге. Перед тем, как покинуть город, она объявила на своей странице в социальной сети, что не будет скучать по старой жизни. Северная столица сильно полюбилась Лилии. Здесь она продолжила карьеру модели и стала довольно востребованной в мире глянца. Ее снимки попадали на обложки ведущих журналов моды. Девушка даже стала лицом знаменитого олимпийского российского бренда.

Лилия снималась для обложек глянцевых журналов

Лилия снималась для обложек глянцевых журналов

Фото: СОЦСЕТИ

Лилия Судакова успела сняться для журналов России, Китая, Японии и Италии. Ей прочили большую карьеру. Но сама модель не сильно тяготела к миру моды. После учебы Лилия вернулась в родной Серпухов, где живет ее мать - учительница ИЗО. К слову, именно с искусством девушка и решила позже связать свою карьеру.

Своего будущего супруга Лилия Судакова встретила в электричке. Сергей приехал в Россию из Казахстана. Его мать умерла от алкоголизма, парень и сам признавался, что страдает пагубной привычкой. Выпив, он становился невменяем и часто избивал свою супругу. Мать модели была против таких отношений и умоляла дочь развестись. Но та в слезах каждый раз заявляла, что любит Сергея и не может от него уйти.

Мать умоляла модель развестись

Мать умоляла модель развестись

Фото: СОЦСЕТИ

Последний год из-за пандемии коронавируса Лилию перестали приглашать на съемки. Поэтому, как рассказывает ее мать, модель обеспечивал супруг, который работал маркетологом. Из-за рухнувшего модельного бизнеса сама Судакова решила стать свободным художником. Она планировала рисовать картины и проводить съемки за деньги для всех желающих. Очередная съемка должна была состояться на следующий день после убийства.

В Санкт-Петербург Лилия с Сергеем приехала с общими друзьями, с которыми они познакомились два года назад. Супруги вместе с ними решили снять квартиру. В итоге пара стала свидетелями убийства.

Сейчас против Лилии возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Ей грозит до 12 лет колонии. Девушка признала свою вину и раскаялась.

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