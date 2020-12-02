Модель Лилия Судакова: Что известно про девушку, зарезавшую своего мужа

Модель Лилия (справа) похожа на свою мать (слева) Фото: СОЦСЕТИ

Новость об очередном громком убийстве в Санкт-Петербурге пронеслась по всей России. 25-летняя Лилия Судакова во время ссоры зарезала своего 28-летнего супруга Сергея, приехавшего в Россию из Казахстана. Оказалось, что девушка не просто обычная домохозяйка или офис-менеджер, а модель. Судакова снималась для многих глянцевых журналов, была лицом известных брендов. Что еще известно о подозреваемой?

Будущая модель росла в городе Серпухов Московской области. Здесь же проживала одна из самых известных жертв домашнего насилия Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки. Россию. Любопытно, о случае с Ритой знала и семья Судаковой. Об этом заявила "КП" мать Лилии. При этом, конечно, они и не думали, что муж-тиран может довести до трагедии и их семью.

Лилия училась в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

С самого детства Лилия Судакова росла скромной и прилежной ученицей: была победительницей школьных олимпиад, увлекалась литературой и искусством. Карьеру модели начала рано. Фотографам нравился нрав Судаковой и ее фотогеничность. Что особенно отличало Судаков от других - она почти никогда не использовала макияж, а предпочитала естественную красоту. Лишь иногда для ярких образов Лилия накладывала грим, но не прибегала к косметике.

После школы Лилия Судакова переехала на учебу в Санкт-Петербурге. Перед тем, как покинуть город, она объявила на своей странице в социальной сети, что не будет скучать по старой жизни. Северная столица сильно полюбилась Лилии. Здесь она продолжила карьеру модели и стала довольно востребованной в мире глянца. Ее снимки попадали на обложки ведущих журналов моды. Девушка даже стала лицом знаменитого олимпийского российского бренда.

Лилия снималась для обложек глянцевых журналов Фото: СОЦСЕТИ

Лилия Судакова успела сняться для журналов России, Китая, Японии и Италии. Ей прочили большую карьеру. Но сама модель не сильно тяготела к миру моды. После учебы Лилия вернулась в родной Серпухов, где живет ее мать - учительница ИЗО. К слову, именно с искусством девушка и решила позже связать свою карьеру.

Своего будущего супруга Лилия Судакова встретила в электричке. Сергей приехал в Россию из Казахстана. Его мать умерла от алкоголизма, парень и сам признавался, что страдает пагубной привычкой. Выпив, он становился невменяем и часто избивал свою супругу. Мать модели была против таких отношений и умоляла дочь развестись. Но та в слезах каждый раз заявляла, что любит Сергея и не может от него уйти.

Мать умоляла модель развестись Фото: СОЦСЕТИ

Последний год из-за пандемии коронавируса Лилию перестали приглашать на съемки. Поэтому, как рассказывает ее мать, модель обеспечивал супруг, который работал маркетологом. Из-за рухнувшего модельного бизнеса сама Судакова решила стать свободным художником. Она планировала рисовать картины и проводить съемки за деньги для всех желающих. Очередная съемка должна была состояться на следующий день после убийства.

В Санкт-Петербург Лилия с Сергеем приехала с общими друзьями, с которыми они познакомились два года назад. Супруги вместе с ними решили снять квартиру. В итоге пара стала свидетелями убийства.

Сейчас против Лилии возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Ей грозит до 12 лет колонии. Девушка признала свою вину и раскаялась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он пришел пьяный с подругой и стал дочку драть за волосы»: Мать рассказала, почему гламурная модель зарезала мужа в Петербурге

По словам женщины, до убийства мужчина несколько лет избивал Лилию Судакову, но она не могла от него уйти (подробности)

«Почему вы готовы сесть в тюрьму за убийство, но не можете уйти от мужа-тирана?»: Психолог обратился к женщинам после семейной драмы в Петербурге

Тем временем, юристы уверены, что суд должен пойти на снисхождение к жертве домашнего насилия (подробности)