«Это перевернет ваше сознание»: Историк Соколов заявил о свидетеле, который видел аспирантку Ещенко с его врагом в день убийства

Соколов заявил, что свидетель перевернут все представление о его деле Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В суде по делу 64-летнего историка Олега Соколова, убившего и расчленившего свою невесту - 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, новый поворот. Защита бывшего доцента СПбГУ пыталась добиться новой психиатрической экспертизы, чтобы доказать, что, возможно, во время убийства было состояние аффект. Однако судья отказала адвокатам. Тогда защитники вынули новый козырь, заявив, что у них появился новый свидетель.

- Мы просим отложить судебное разбирательство, поскольку просим допросить в качестве свидетеля лицо, которое имело контакт с Анастасией Ещенко, а именно видело за день до убийства Ещенко и Понасенкова - 7 ноября, - сообщили адвокаты.

Убийство, напомним, произошло в ночь с 7 на 8 ноября. По мнению Соколова, свидетель должен перевернуть все уголовное дело.

Понасенков ранее выступал в суде по делу Соколова Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Фактически этот человек (Понасенков) является главным организатором всей трагедии, он гордился, что сделал все по нотам, - прокричал Соколов. - Когда мы получили известие о свидетеле, мне стало все ясно, для меня все выстроилось. Вы узнаете такие вещи, которые перевернут ваше сознание. Ради торжества справедливости прошу вызвать свидетеля.

Судья согласилась допросить свидетеля на следующем заседании. Напомним, что историк Евгений Понасенков считается научным оппонентом и главным врагом Соколова.

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