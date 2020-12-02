Дополнительные средства на медицину предусмотрят в поправках к бюджету 2020 в Санкт-Петербурге

В Петербурге во втором чтении приняли корректировки к бюджету на текущий год. Фото: Артем КИЛЬКИН

На прошлой неделе в Петербурге приняли главный финансовый документ на 2021 год, а работа над пострадавшим от пандемии бюджетом этого года продолжается. На очередном заседании ЗакСобрания в среду, 2 декабря, корректировки к текущему бюджету депутаты приняли во втором чтении. Всего было предложено шесть поправок, из них утвердили три. В итоге изменились основные показатели бюджета, и это позволит, в том числе, выделить дополнительные средства на борьбу с пандемией.

Так, губернаторской поправкой доходы города выросли на 29,8 миллиардов рублей и составили 639,8 миллиардов. Сумма расходов также увеличилась на 9,1 миллиардов рублей и составила 718,7 миллиардов. Это позволило сократить дефицит бюджета на 20,7 миллиардов и выделить средства на социальные выплаты, инвестиционные программы и сферу здравоохранения. В том числе и на выплаты медикам за работу с «коронавирусными» пациентами.

Кроме того, вторая поправка от бюджетно-финансового комитета ЗакСа поможет больнице имени Боткина, которая находится на передовой борьбы с COVID-19 в Петербурге. Так, учреждение получит 160 миллионов из резервного фонда города.

– Дополнительные средства пойдут на реанимационное и пульмонологическое оборудование, а также средства индивидуальной защиты для персонала, работающего в «красной зоне». Это инвестиции в жизнь и здоровье тысяч жителей нашего города, – отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Третья поправка, внесенная депутатом Андреем Васильевым, также направлена на поддержку здравоохранения. Для городской больницы №14 в бюджете удалось перераспределить 9,6 миллионов рублей на закупку необходимого оборудования. Не забыли и о школах: двум образовательным учреждениям в Красносельском районе выделят 600 тысяч рублей на покупку санитарно-гигиенического оборудования, а также на оснащение столовых.

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

Продолжают в Петербурге и удерживать на плаву экономику. Еще два новых законопроекта, связанных между собой, направлены на поддержку инвесторов. Оба они внесены в первоочередном порядке губернатором города. Касаются документы региональных инвестиционных проектов, участники которых получат налоговые льготы.

– Я бы сказал, что это специальный режим, который вводится в Петербурге. Он создан как инструмент для привлечения инвестиций. А любая инвестиция – это доход в городскую казну и дополнительные рабочие места, – объясняет председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок.

Во-первых, поменяются требования к региональным инвестиционным проектам: включать в реестр будут инвесторов, которые вкладываются в обрабатывающее производство. Это, например, пищевая, текстильная, полиграфическая промышленность, работы по металлу, древесине и так далее. Во-вторых, участники инвестиционных проектов смогут воспользоваться пониженной до 10% ставкой налога на прибыль, а также освободятся от налога на имущество, по которым осуществлены капитальные вложения. Условие для бизнеса – весь цикл производства должен происходить в Петербурге.

– Город рассчитывает на привлечение дополнительных инвестиций. По средним прогнозам приток их в экономику ожидается от 5 миллиардов рублей, – добавляет Денис Четырбок.

КСТАТИ

Продолжается и работа над поправками к нашумевшему закону «о наливайках». Корректировка закона прошла второе чтение. Принять смягчения к документу планируют до конца декабря, чтобы с нового года они уже вступил в силу. Так, с 2021 года минимальную площадь зала обслуживания в заведениях общепита с алкоголем, которые расположены в жилых домах, снизят до 20 «квадратов». Однако это не будет касаться баров и кафе в домах типовой застройки – «хрущевках» и «панельках». В домах массовых серий разрешенная площадь останется в 50 «квадратов». Но для таких баров закон вступит в силу в 2022 году, чтобы бизнес успел перестроиться.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Петербург взял курс и на совершенствование градостроительной политики. Два новых законопроекта приняли в первом чтении. Они будут направлены на то, чтобы урегулировать законодательно планирование территорий и заключение договоров между городом и застройщиками.

– Новые микрорайоны еще на этапе планирования необходимо в полной мере обеспечивать объектами транспортной и социальной инфраструктуры. Недопустимо возводить целые кварталы без школ, детских садов, поликлиник, – отменил Вячеслав Макаров.

Кроме того, в Петербурге хотят дополнить комиссии по землепользованию и застройке районными отделениями. Туда могут войти до 15 человек, в том числе депутатов и представителей муниципальных образований для того, чтобы вопросы «о земле» решали и на самих местах – непосредственно в районах.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: