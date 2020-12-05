16-летний школьник жестоко убил свою бабушку в Санкт-Петербурге

Петербургский школьник зарезал свою 71-летнюю бабушку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 10-классник устроил жестокую расправу над своей 71-летней бабушкой. Парень зарезал старушку и бросил ее одну в квартире истекать кровью. Однако спустя сутки мальчик опомнился и сам сдался полиции. Трагедия произошла в четверг, 3 декабря 2020 года, в одной из квартир дома 20, корпус 3, по проспекту Юрия Гагарина в Московском районе города. В то утро 16-летний Максим (имя изменено, прим.ред.) пришел к бабушке в гости.

- В девятом часу вечера 4 декабря в полицию поступило сообщение о том, что несовершеннолетний убил свою бабушку. В результате выезда на место установлено, что в 8 часов утра 3 декабря юноша был в гостях у старушки и у них началась ссора, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Конфликт быстро перешел все границы. Парень схватил нож и несколько раз ударил им 71-летнюю старушку. Та скончалась на месте, а школьник сбежал.

Мальчика задержали спустя сутки после убийства. По факту возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи изучают следы пальцев, снятые в квартире, окурки, ножи и одежду.

Сам парень, как оказалось, уже не первый раз пресекает закон. С 2019 года он уже пять раз привлекался к уголовной отвественности за воровство и грабежи.

На данный момент расследование дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Напомним, что подобный случай в Петербурге произошел буквально полтора месяца назад. 14 октября полиция задержала 15-летнюю школьницу, которая подозревается в убийстве 78-летней бабушки. У девочки тоже произошел конфликт с родственницей. Однако, как уверяет ее дедушка, раньше подросток с ними никогда не ссорилась.

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