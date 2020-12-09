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Общество

Депутаты Санкт-Петербурга предлагают сдержать реновацию и защитить советские вывески

Смягчающая поправка «о наливайках» одобрена. В числе идей – вакцинация от «ковида» в салонах красоты
Анна ПОСЛЯНОВА
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Амнистию объявят для всех вывесок младше 10 октября 1996 года.

Амнистию объявят для всех вывесок младше 10 октября 1996 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

О РЕНОВАЦИИ

Больше всего внимания на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга 9 декабря депутаты уделили поправке в готовящийся федеральный закон, который изменит Градостроительный кодекс и напрямую коснется программы реновации. По сути, он даст ей зеленый свет по всей России. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. Но его нужно срочно доработать, уверены в Петербурге.

– Один из самых чудовищных моментов закона – предложение игнорировать все градостроительные документы, включая Генплан, – подчеркнул депутат Борис Вишневский. – Это приведет к уплотнительной застройке по всей стране. Надеюсь, наше предложение будет поддержано. В противном случае последствия будут ужасными.

Парламент подготовил 13 изменений в федеральный законопроект по позициям, которые для города-музея принципиальны. Среди них:

– публичные слушания (сейчас – лишь информирование жителей),

– приложение решений и протоколов общих собраний собственников,

– запрет на реновацию не только объектов культурного наследия, но и объектов в границах охранных зон,

– приоритет норм охраны памятников над иными,

– приоритет градостроительных документов и Генплана,

– компенсация жителю, который отказался от переезда, на уровне рыночной цены его прежней квартиры.

Федеральный законопроект даст зеленый свет программе реновации по всей стране.

Федеральный законопроект даст зеленый свет программе реновации по всей стране.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Но, пожалуй, ключевое изменение – увеличение соотношения земель, которые заняты домами, подлежащими сносу и реконструкции и теми, в которых еще можно жить, с 50 до 80 процентов.

– Это делается в интересах жителей домов, живущих в пригодных для жизни домах, – объяснил депутат Денис Четырбок. – Одновременно мы предлагаем сохранить за регионами право регулировать вопрос гарантий для таких людей. Мне видится, что, если жители против переезда из дома, который не подлежит сносу и расселению, переселять насильно их нельзя. Но при желании они смогут участвовать в программе, чтобы их дом был реновирован.

Присутствовавший на заседании сенатор Андрей Кутепов пообещал внести в законопроект поправку такого содержания для городов федерального значения. В нынешнем же виде, по словам депутата Александра Рассудова, «лучшее, что можно сделать с программой реновации,– похоронить ее раз и навсегда, ведь, чтобы это стало интересно для инвесторов и возможно, высота домов должна вырасти в три-четыре раза, а зеленые районы – превратиться в гетто».

О ТРЕТЬЕМ ПАКЕТЕ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Налоговые льготы в рамках третьего пакета поддержки предпринимателей в пандемию рассмотрели в первом чтении. О запланированных мерах, которые станут «ощутимой поддержкой для бизнеса», доложил вице-губернатор Эдуард Батанов:

– до 2022 года продлевают льготу по налогу на имущество для организаций социально-культурной сферы;

– на год продлевают 50-процентную скидка на налог на имущество для гостиниц, которые платят сотрудникам не меньше МРОТа;

– на три года освобождают от транспортного налога водные транспортные средства, которые работают как музеи, – «Аврору» и «Красин»;

– до конца 2023-го продлевают налоговые каникулы для впервые зарегистрированных предпринимателей, работающих по патентной и упрощенной системам;

– вдвое расширяют перечень видов деятельности, по которым можно применять такие системы налогообложения;

– на пять лет освобождают от транспортного налога владельцев (компании и граждан) транспорта на электричестве и газу.

Налоговые льготы обещают и ледоколу «Красин».

Налоговые льготы обещают и ледоколу «Красин».

Фото: Артем КИЛЬКИН

Весь третий пакет обойдется городу в 8,5 миллиарда рублей, причем почти половину составит прямая поддержка бизнеса.

– Пострадавших отраслей гораздо больше, – сказал Батанов. – И первая из них – бюджет. Нет возможности всем помочь рублем, поэтому помогаем, как это возможно. У нас дефицит, извиняюсь, под 80 миллиардов на следующий год, и нам еще с этим жить.

По словам спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, «этим законопроектом мы продолжаем процесс законодательной антивирусной терапии города».

О ВЫПЛАТАХ ДЕТЯМ БЕЗДОМНЫХ И ШКОЛЬНОМ ГОРЯЧЕМ ПИТАНИИ

Поддержали (пока в первом чтении) сразу две поправки в региональный Социальный кодекс. Одна из них предусматривает ежемесячные выплаты на ребенка трех-семи лет, один или оба родителя которого официально бездомные.

– На сегодня в Петербурге зарегистрировано в качестве лиц БОМЖ 110 детей в возрасте от трех до семи лет, – сообщил представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков.

Размер выплаты составит половину прожиточного минимума на ребенка (сейчас 11 391 рублей 10 копеек).

– При этом бездомные без подтвержденного факта проживания в Петербурге не могут получить поддержку, – напомнила депутат Надежда Тихонова. – Прошу пересмотреть порядок учета людей БОМЖ. Мы обязаны им помогать.

Питанием обеспечат и школьников, и студентов всех льготных категорий.

Питанием обеспечат и школьников, и студентов всех льготных категорий.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Второй поправкой право на бесплатное горячее питание распространяется на всех школьников льготных категорий, вне зависимости от места их проживания и гражданства.

– Бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед) или комплексный обед (по выбору законных представителей) получат ученики с первого по 11 классы из многодетных, малообеспеченных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также сироты, проходящие адаптивную программу, инвалиды, дети с хроническими заболеваниями, ребята из спортивных и кадетских классов, – объяснила депутат Елена Киселева. – Питание получат и студенты профессиональных образовательных учреждений, которые являются инвалидами, детьми из многодетных семей, детьми-сиротами или находятся в трудной жизненной ситуации.

О ЗАЩИТЕ СОВЕТСКИХ ВЫВЕСОК

К борьбе петербургских общественников за советские вывески присоединились депутаты. За основу приняли законопроект, который переведет на особые условия вывески младше 10 октября 1996 года.

– С этой даты в городе начали действовать особые правила застройки и размещения вывесок, поэтому и взяли ее за точку отсчета, – объяснил депутат Денис Четырбок. – Все несогласованные вывески, что появились раньше, подпадут под «амнистию».

История началась с обращения в Мариинский Канонерского судоремонтного завода, на проходной которого с 70-х годов висит вывеска. Недавно на завод пришли проверяющие органы и, установив, что вывеска не согласована, вынесли предписание заплатить солидный штраф и вывеску убрать. Но для завода она дорога как память и дань истории.

В перспективе депутаты предлагают создать реестр исторических вывесок Петербурга.

ВОПРОС – РЕБРОМ: Вакцинировать от «ковида» будут в салонах красоты?

Глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец добавил новых деталей в сценарий грядущей всеобщей вакцинации петербуржцев от «ковида». На сегодня, по его словам, город получил 2000 доз, из которых 1600 поступили только в понедельник.

– Через неделю будет развернуто дополнительно к двум действующим еще 12 пунктов вакцинации, – сообщил Лисовец. – О массовой вакцинации можно будет говорить 25 декабря, когда будет развернуто 70 пунктов.

В свете 500 000 доз в январе, о которых ранее говорил Смольный, депутат Оксана Дмитриева предложила подготовить не 70, а 150-200 пунктов вакцинации.

– Больницы и поликлиники перегружены, поэтому открывать пункты вакцинации нужно в учреждениях, где есть медсанчасти, – отметила Дмитриева. – Например, в частных клиниках, салонах красоты, где есть медперсонал, и стоматологических клиниках.

А В ЭТО ВРЕМЯ: Депутаты просят защитить особняк Стаценко

Депутат Юрий Гладунов направил запрос в Смольный с требованием защитить и восстановить подохранный особняк Стаценко на набережной Мартынова и спасти Крестовский от уплотнительной застройки.

– Собственник привел памятник в неудовлетворительное состояние, а сейчас пытается продать его под застройку жилой недвижимостью, – отметил депутат. – Особняк с участком выставлен на продажу за 370 миллионов рублей. Комитет по охране памятников якобы согласовал концепцию, по которой на свободном участке можно построить апарт-отель или использовать особняк под гостиницу. Летом у особняка без разрешения снесли флигель, а на Градсовете уже обсудили внешний вид апарт-отеля в виде лайнера, который превысит высотность на этаж, приведет к вырубке деревьев и залезет за ограду самого особняка.

Состояние особняка неудовлетворительное. Фото: «Гугл.Карты»

Состояние особняка неудовлетворительное. Фото: «Гугл.Карты»

Архитектурный ансамбль особняка Стаценко с флигелем и садом появился в 1914 году, пережил революцию, войну и перестройку. В 2009 году основное здание признали региональным памятником – и в том же году его собственником стала компания «Массив», в дальнейшем дважды переименованная. В 2017 году Смольный выдал инвестору задание на реставрацию, которую нужно было завершить к весне 2020-го. Но состояние особняка только ухудшилось, что доказала недавняя проверка.

Парламент просит губернатора Александра Беглова способствовать сохранению особняка, защитить его границы от застройки и привлечению собственника к ответственности. Параллельно депутаты обратили на ситуацию внимание прокуратуры.

КСТАТИ: День пожилого человека предложили переименовать

1 октября весь мир отмечает День пожилого человека. Такое название праздник носит и за границей, и в России. Но петербургские депутаты решили, что «пожилой» звучит слишком грубо, и предложили переименовать его в День людей старшего поколения.

– Сколько у нас с вами здесь уже пожилых людей, которые работают? – обратился к коллегам депутат Игорь Высоцкий. – Мы люди старшего поколения. В таком варианте праздник звучит намного добрее и уважительнее к людям, которые до сих пор работают. Учитывая многочисленные просьбы граждан, прошу поддержать инициативу.

В ответ на это парламентарий Алексей Ковалев напомнил, что в формулировке «пожилой человек» нет ничего отрицательного.

– Может, еще «Старуху Изергиль» переименуем? – заявил он. – Вдруг это кого-то унижает. К тому же, «старшее поколение» звучит слишком неопределенно.

Никакого негатива не заметил в слове «пожилой» и депутат Андрей Анохин. Впрочем, поправку в федеральный закон все равно поддержали в первом чтении.

ДОСЛОВНО:

Вячеслав МАКАРОВ, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

– В понедельник ранним утром, когда темно, приходит «дюймовочка» в школу, а ей говорят: «У тебя идут обыски, папа и мама арестована!». Рыдающий ребенок бежит домой, бросила ранец у школы. Ищет маму и папу – а их нет: они на работе. Пока дедушке (Вячеславу Макарову. – Прим. ред.) не дозвонились, пока соседи не вмешались, чтобы успокоить… Есть разные времена, но подлых времен не должно быть. Вы со мной повоюйте. Но зачем с детьми, с внуками?! И зачем это делается? Наверно, чтоб мы посговорчивее были. Воевать нужно с воинами.

ВАЖНО: Смягчающая поправка в закон «о наливайках» принята

После подписания губернатором минимальная площадь зала авторского бара или кафе, работающего в розлив в жилых домах – в том числе в историческом центре, – снизится до 20 «квадратов». При этом требование к «панелькам» и «хрущевкам» останется столь же строгим – минимум 50 метров. Но оно вступит в силу не с 1 января, как весь закон, а с отсрочкой на год – с января 2022-го.

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