Депутаты Санкт-Петербурга предлагают сдержать реновацию и защитить советские вывески

Амнистию объявят для всех вывесок младше 10 октября 1996 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

О РЕНОВАЦИИ

Больше всего внимания на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга 9 декабря депутаты уделили поправке в готовящийся федеральный закон, который изменит Градостроительный кодекс и напрямую коснется программы реновации. По сути, он даст ей зеленый свет по всей России. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. Но его нужно срочно доработать, уверены в Петербурге.

– Один из самых чудовищных моментов закона – предложение игнорировать все градостроительные документы, включая Генплан, – подчеркнул депутат Борис Вишневский. – Это приведет к уплотнительной застройке по всей стране. Надеюсь, наше предложение будет поддержано. В противном случае последствия будут ужасными.

Парламент подготовил 13 изменений в федеральный законопроект по позициям, которые для города-музея принципиальны. Среди них:

– публичные слушания (сейчас – лишь информирование жителей),

– приложение решений и протоколов общих собраний собственников,

– запрет на реновацию не только объектов культурного наследия, но и объектов в границах охранных зон,

– приоритет норм охраны памятников над иными,

– приоритет градостроительных документов и Генплана,

– компенсация жителю, который отказался от переезда, на уровне рыночной цены его прежней квартиры.

Федеральный законопроект даст зеленый свет программе реновации по всей стране. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но, пожалуй, ключевое изменение – увеличение соотношения земель, которые заняты домами, подлежащими сносу и реконструкции и теми, в которых еще можно жить, с 50 до 80 процентов.

– Это делается в интересах жителей домов, живущих в пригодных для жизни домах, – объяснил депутат Денис Четырбок. – Одновременно мы предлагаем сохранить за регионами право регулировать вопрос гарантий для таких людей. Мне видится, что, если жители против переезда из дома, который не подлежит сносу и расселению, переселять насильно их нельзя. Но при желании они смогут участвовать в программе, чтобы их дом был реновирован.

Присутствовавший на заседании сенатор Андрей Кутепов пообещал внести в законопроект поправку такого содержания для городов федерального значения. В нынешнем же виде, по словам депутата Александра Рассудова, «лучшее, что можно сделать с программой реновации,– похоронить ее раз и навсегда, ведь, чтобы это стало интересно для инвесторов и возможно, высота домов должна вырасти в три-четыре раза, а зеленые районы – превратиться в гетто».

О ТРЕТЬЕМ ПАКЕТЕ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Налоговые льготы в рамках третьего пакета поддержки предпринимателей в пандемию рассмотрели в первом чтении. О запланированных мерах, которые станут «ощутимой поддержкой для бизнеса», доложил вице-губернатор Эдуард Батанов:

– до 2022 года продлевают льготу по налогу на имущество для организаций социально-культурной сферы;

– на год продлевают 50-процентную скидка на налог на имущество для гостиниц, которые платят сотрудникам не меньше МРОТа;

– на три года освобождают от транспортного налога водные транспортные средства, которые работают как музеи, – «Аврору» и «Красин»;

– до конца 2023-го продлевают налоговые каникулы для впервые зарегистрированных предпринимателей, работающих по патентной и упрощенной системам;

– вдвое расширяют перечень видов деятельности, по которым можно применять такие системы налогообложения;

– на пять лет освобождают от транспортного налога владельцев (компании и граждан) транспорта на электричестве и газу.

Налоговые льготы обещают и ледоколу «Красин». Фото: Артем КИЛЬКИН

Весь третий пакет обойдется городу в 8,5 миллиарда рублей, причем почти половину составит прямая поддержка бизнеса.

– Пострадавших отраслей гораздо больше, – сказал Батанов. – И первая из них – бюджет. Нет возможности всем помочь рублем, поэтому помогаем, как это возможно. У нас дефицит, извиняюсь, под 80 миллиардов на следующий год, и нам еще с этим жить.

По словам спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, «этим законопроектом мы продолжаем процесс законодательной антивирусной терапии города».

О ВЫПЛАТАХ ДЕТЯМ БЕЗДОМНЫХ И ШКОЛЬНОМ ГОРЯЧЕМ ПИТАНИИ

Поддержали (пока в первом чтении) сразу две поправки в региональный Социальный кодекс. Одна из них предусматривает ежемесячные выплаты на ребенка трех-семи лет, один или оба родителя которого официально бездомные.

– На сегодня в Петербурге зарегистрировано в качестве лиц БОМЖ 110 детей в возрасте от трех до семи лет, – сообщил представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков.

Размер выплаты составит половину прожиточного минимума на ребенка (сейчас 11 391 рублей 10 копеек).

– При этом бездомные без подтвержденного факта проживания в Петербурге не могут получить поддержку, – напомнила депутат Надежда Тихонова. – Прошу пересмотреть порядок учета людей БОМЖ. Мы обязаны им помогать.

Питанием обеспечат и школьников, и студентов всех льготных категорий. Фото: Олег ЗОЛОТО

Второй поправкой право на бесплатное горячее питание распространяется на всех школьников льготных категорий, вне зависимости от места их проживания и гражданства.

– Бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед) или комплексный обед (по выбору законных представителей) получат ученики с первого по 11 классы из многодетных, малообеспеченных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также сироты, проходящие адаптивную программу, инвалиды, дети с хроническими заболеваниями, ребята из спортивных и кадетских классов, – объяснила депутат Елена Киселева. – Питание получат и студенты профессиональных образовательных учреждений, которые являются инвалидами, детьми из многодетных семей, детьми-сиротами или находятся в трудной жизненной ситуации.

О ЗАЩИТЕ СОВЕТСКИХ ВЫВЕСОК

К борьбе петербургских общественников за советские вывески присоединились депутаты. За основу приняли законопроект, который переведет на особые условия вывески младше 10 октября 1996 года.

– С этой даты в городе начали действовать особые правила застройки и размещения вывесок, поэтому и взяли ее за точку отсчета, – объяснил депутат Денис Четырбок. – Все несогласованные вывески, что появились раньше, подпадут под «амнистию».

История началась с обращения в Мариинский Канонерского судоремонтного завода, на проходной которого с 70-х годов висит вывеска. Недавно на завод пришли проверяющие органы и, установив, что вывеска не согласована, вынесли предписание заплатить солидный штраф и вывеску убрать. Но для завода она дорога как память и дань истории.

В перспективе депутаты предлагают создать реестр исторических вывесок Петербурга.

ВОПРОС – РЕБРОМ: Вакцинировать от «ковида» будут в салонах красоты?

Глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец добавил новых деталей в сценарий грядущей всеобщей вакцинации петербуржцев от «ковида». На сегодня, по его словам, город получил 2000 доз, из которых 1600 поступили только в понедельник.

– Через неделю будет развернуто дополнительно к двум действующим еще 12 пунктов вакцинации, – сообщил Лисовец. – О массовой вакцинации можно будет говорить 25 декабря, когда будет развернуто 70 пунктов.

В свете 500 000 доз в январе, о которых ранее говорил Смольный, депутат Оксана Дмитриева предложила подготовить не 70, а 150-200 пунктов вакцинации.

– Больницы и поликлиники перегружены, поэтому открывать пункты вакцинации нужно в учреждениях, где есть медсанчасти, – отметила Дмитриева. – Например, в частных клиниках, салонах красоты, где есть медперсонал, и стоматологических клиниках.

А В ЭТО ВРЕМЯ: Депутаты просят защитить особняк Стаценко

Депутат Юрий Гладунов направил запрос в Смольный с требованием защитить и восстановить подохранный особняк Стаценко на набережной Мартынова и спасти Крестовский от уплотнительной застройки.

– Собственник привел памятник в неудовлетворительное состояние, а сейчас пытается продать его под застройку жилой недвижимостью, – отметил депутат. – Особняк с участком выставлен на продажу за 370 миллионов рублей. Комитет по охране памятников якобы согласовал концепцию, по которой на свободном участке можно построить апарт-отель или использовать особняк под гостиницу. Летом у особняка без разрешения снесли флигель, а на Градсовете уже обсудили внешний вид апарт-отеля в виде лайнера, который превысит высотность на этаж, приведет к вырубке деревьев и залезет за ограду самого особняка.

Состояние особняка неудовлетворительное. Фото: «Гугл.Карты»

Архитектурный ансамбль особняка Стаценко с флигелем и садом появился в 1914 году, пережил революцию, войну и перестройку. В 2009 году основное здание признали региональным памятником – и в том же году его собственником стала компания «Массив», в дальнейшем дважды переименованная. В 2017 году Смольный выдал инвестору задание на реставрацию, которую нужно было завершить к весне 2020-го. Но состояние особняка только ухудшилось, что доказала недавняя проверка.

Парламент просит губернатора Александра Беглова способствовать сохранению особняка, защитить его границы от застройки и привлечению собственника к ответственности. Параллельно депутаты обратили на ситуацию внимание прокуратуры.

КСТАТИ: День пожилого человека предложили переименовать

1 октября весь мир отмечает День пожилого человека. Такое название праздник носит и за границей, и в России. Но петербургские депутаты решили, что «пожилой» звучит слишком грубо, и предложили переименовать его в День людей старшего поколения.

– Сколько у нас с вами здесь уже пожилых людей, которые работают? – обратился к коллегам депутат Игорь Высоцкий. – Мы люди старшего поколения. В таком варианте праздник звучит намного добрее и уважительнее к людям, которые до сих пор работают. Учитывая многочисленные просьбы граждан, прошу поддержать инициативу.

В ответ на это парламентарий Алексей Ковалев напомнил, что в формулировке «пожилой человек» нет ничего отрицательного.

– Может, еще «Старуху Изергиль» переименуем? – заявил он. – Вдруг это кого-то унижает. К тому же, «старшее поколение» звучит слишком неопределенно.

Никакого негатива не заметил в слове «пожилой» и депутат Андрей Анохин. Впрочем, поправку в федеральный закон все равно поддержали в первом чтении.

ДОСЛОВНО:

Вячеслав МАКАРОВ, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

– В понедельник ранним утром, когда темно, приходит «дюймовочка» в школу, а ей говорят: «У тебя идут обыски, папа и мама арестована!». Рыдающий ребенок бежит домой, бросила ранец у школы. Ищет маму и папу – а их нет: они на работе. Пока дедушке (Вячеславу Макарову. – Прим. ред.) не дозвонились, пока соседи не вмешались, чтобы успокоить… Есть разные времена, но подлых времен не должно быть. Вы со мной повоюйте. Но зачем с детьми, с внуками?! И зачем это делается? Наверно, чтоб мы посговорчивее были. Воевать нужно с воинами.

ВАЖНО: Смягчающая поправка в закон «о наливайках» принята

После подписания губернатором минимальная площадь зала авторского бара или кафе, работающего в розлив в жилых домах – в том числе в историческом центре, – снизится до 20 «квадратов». При этом требование к «панелькам» и «хрущевкам» останется столь же строгим – минимум 50 метров. Но оно вступит в силу не с 1 января, как весь закон, а с отсрочкой на год – с января 2022-го.