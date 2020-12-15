Игра «Зенита» с московским «Спартаком» пройдет при почти пустых трибунах

Зрителей не пустят на последний матч "Зенита" в 2020 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главное футбольное пиршество конца 2020 года - матч петербургского «Зенита» и московского «Спартака» (не вспоминать унылые еврокубки) пройдет без зрителей. Пускать фанатов на трибуны запретил местный Роспотребнадзор. Причиной стала сложная эпидемиологическая ситуация в городе на Неве. Впрочем, некоторые избранные на игру попасть смогут.

- В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Таким образом, на 60-тысячной арене смогут побывать всего несколько сотен человек. Аналогичная ситуация была на матчах с «Уралом» и «Динамо». И лишь для лигочемпионской встречи с «Боруссией» власти сделали исключение.

Учитывая, что потоки фанатов не пойдут на стадион, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга отменил ранее анонсированные перекрытия дорог в районе арены. Теперь это не понадобится.

- По предписанию Роспотребнадзора матч с участием футбольного клуба «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» пройдет без зрителей, в связи с чем ограничения движения транспортных средств действовать не будут, - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что последняя в нынешнем календарном году игра против «Спартака» состоится в среду, 16 декабря и начнется в 20:00 по петербургскому времени.

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