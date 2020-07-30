Источник: Результатов экспертизы на наркотики в организме рэпера Энди Картрайта пока нет

В Санкт-Петербурге следователи продолжают разбираться в запутанной истории со смертью 30-летнего Энди Картрайта. Расчлененное тело музыканта нашли в квартире на Невском проспекте вечером 29 июля, но умер он за четыре дня до этого. Об этом полиции сообщила жена Энди Марина. По ее словам она вернулась домой и увидела бездыханное тело сожителя. Предположив, что он умер от передозировки наркотиками, рещила избавиться от тела, чтобы поклонники не узнали истинной причины его гибели. Позже она планировала рассказать всем, что Энди пропал... Но план провалился - Марина не выдержала и позвонила в 112. Сейчас следователи проверяют эту версию и продолжают расследование. Предположительно завтра, 31 июля, станет точно известно, принимал ли Картрайтер что-то в тот день.

ТЕМА ДНЯ в Санкт-Расчлененске. Что не так в истории смерти петербургского рэпера Энди Картрайта 00:00 00:00

Тем временем, в некоторых СМИ уже появились новости о том, что Картрайтер на момент смерти был чист. Однако следствие этот факт опровергает - результатов теста еще нет.

Супруга рэпера утверждает, что не убивала мужаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Экспертиза на наркотики пока не готова, она будет, скорее всего, 31 июля, - пояснил "КП-Петербург" источник в следствии. - Сведений о том, что мать супруги рэпера помогала расчленять труп у нас тоже нет. Сама жена рэпера пока не задержана, у нее нет никакого статуса в уголовном деле. Если экспертиза будет не в пользу супруги, то есть вероятность, что следствие, собрав доказательства, выйдет в суд на ее арест.

Рэпер приехал в Россию из УкраиныФото: СОЦСЕТИ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793546" frameborder="0"></iframe> По факту смерти Энди Картрайта в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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