2020-07-31T01:12:09+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 31 июля: прогнозы прихода второй волны инфекции и массовая вакцинация осенью

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 31 июля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 31 июля 2020 года."Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 31 июля 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 31 июля 2020 года. Медики продолжают выявлять COVID-19 у новых горожан, хотя число инфицированных совсем невелико по сравнению с пиком пандемии.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге диагностировали еще 162 случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии теперь составляет 31 302 горожан. В числе выздоровевших уже 23 292 пациента. Смертей в общей сложности 2023, - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные о коронавирусе в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Последние данные о коронавирусе в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

«Комсомолка» выяснила у авторитетных экспертов, ждать ли в Санкт-Петербурге вторую волну коронавируса грядущей осенью. Как оказалось, большую опасность могут таить приезжие студенты вузов и колледжей.

Пока прививки от COVID-19 нет, осенью в Смольном планируют провести массовую вакцинацию горожан от гриппа. Охват населения будет небывалый – целых 60%. Это больше 3 миллионов человек.

Что касается Ленобласти, то на утро 31 июля там выявили в общей сложности 5837 зараженных, из них 4513 человек успели выздороветь, а 56 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Жена гуляла с ребенком, они ни с кем не общались»: соседи рассказали об отношениях в семье рэпера Энди Картрайта
В парадной дома 134 на Невском проспекте всю ночь работали следователи, а сейчас там дежурят журналисты, которые пытаются выяснить, что на само деле произошло в нехорошей квартире музыканта
Новости 24
Вместе с наливайками в Санкт-Петербурге закроют и «разливухи»
Очевидцы сняли на видео массовую драку на Кадетской линии В.О.
Шарики с веселящим газом в Санкт-Петербурге могут окончательно запретить
Строители наткнулись на мину в подвале дома в переулке Матвеева
Официальный доход депутата Коваля в 7 раз меньше взятки, за которую его задержали
Полиция не дала зарезать двух баранов на стройке в Кудрово
60% населения Санкт-Петербурга хотят привить от гриппа до конца года
Названы самые чистые и самые грязные реки Санкт-Петербурга в 2020 году
Результаты ЕГЭ 2020 в Ленинградской области: двум выпускникам аннулировали оценки из-за шпаргалок
Бизнесмены Санкт-Петербурга получат новые меры поддержки
Чемпион России по боксу провел зарядку для всех желающих
Минимальную цену на алкоголь хотят установить в общепите Санкт-Петербурга
185-я машина застряла под Мостом глупости
Стало известно, в каком формате пройдет 1 сентября в школах Ленинградской области
Петербургский участковый спас из воды женщину, которая упала в канал когда делала селфи
Жена, расчленившая Энди Картрайта, на допросе в полиции заявила, что он был в депрессии
Все билеты на первые авиарейсы в Турцию из Санкт-Петербурга уже раскуплены
Гостиницы вошли в список системообразующих предприятий Санкт-Петербурга
В Кудрово неизвестный с ружьем расстрелял трех человек
«Лахта Центр» начал служебную проверку после покорения башни руфером
Фото жены рэпера Энди Картрайта: Как выглядит 36-летняя Марина Кохал
Петербуржцам рассказали, как выбрать арбуз и дыню
Автобусные рейсы в Таллинн из Санкт-Петербурга возобновятся со 2 августа