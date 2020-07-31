Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 31 июля: прогнозы прихода второй волны инфекции и массовая вакцинация осенью

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 31 июля 2020 года. Медики продолжают выявлять COVID-19 у новых горожан, хотя число инфицированных совсем невелико по сравнению с пиком пандемии.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге диагностировали еще 162 случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии теперь составляет 31 302 горожан. В числе выздоровевших уже 23 292 пациента. Смертей в общей сложности 2023, - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные о коронавирусе в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

«Комсомолка» выяснила у авторитетных экспертов, ждать ли в Санкт-Петербурге вторую волну коронавируса грядущей осенью. Как оказалось, большую опасность могут таить приезжие студенты вузов и колледжей.

Пока прививки от COVID-19 нет, осенью в Смольном планируют провести массовую вакцинацию горожан от гриппа. Охват населения будет небывалый – целых 60%. Это больше 3 миллионов человек.

Что касается Ленобласти, то на утро 31 июля там выявили в общей сложности 5837 зараженных, из них 4513 человек успели выздороветь, а 56 – скончались.