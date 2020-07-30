Вторая волна коронавируса в Санкт-Петербурге 2020: будет ли осенью по мнению экспертов

Расслабляться не стоит: вторая волна коронавируса в Санкт-Петербурге 2020 может начаться уже осенью - а если точнее, то в конце августа-начале сентября. По мнению ученых, «провоцирующим событием», которое ее запустит, имеет все шансы стать начало учебного года.

Санкт-Петербург на протяжении последних десятилетий носит гордое звание города студентов. Однако в неспокойном 2020-м эта заслуженная слава может сыграть с ним недобрую шутку. Как ранее рассказывал «Комсомолке» руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков, наплыв студентов и школьников может спровоцировать в Северной столице вторую волну коронавируса.

По словам ученых, главными очагами инфекции могут стать школы и вузы.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Ежегодно к нам приезжают десятки тысяч абитуриентов, поступивших в петербургские вузы, которые проживают в общежитиях, интенсивно общаются как между собой, так и в университетах, в городе, - отмечает эксперт. - Во-вторых, с каникул возвращаются те студенты-старшекурсники и школьники, которые сейчас отдыхают за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А это тоже десятки тысяч человек.

При этом под удар инфекции, констатирует Боровков, попадут прежде всего преподаватели – люди, как правило, возрастные, а следовательно, более подверженные разного рода заболеваниям.

В Санкт-Петербург уже вернулись туристы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним: в последние несколько недель эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге идет на спад. Суточный прирост зараженных постепенно уменьшается, отменяются все новые и новые ограничения. Однако специалисты утверждают: расслабляться еще рано, потому что при текущих условиях «в ноль» мы будем выходить очень долго.