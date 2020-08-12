Вдова командира подлодки «Курск» Геннадия Лячина: «Мы научились с этой болью жить»

Геннадию Петровичу Лячину посмертно присвоили звание Героя России

12 августа 2020 года исполняется 20 лет с момента крушения в Баренцевом море подлодки «Курск». Все 118 человек, находившихся на борту, погибли в разное время после того, как на субмарине прогремели взрывы. Поднять «Курск» со дна и предать экипаж земле удалось лишь спустя год.

Ранее «Комсомолка» встретилась с вдовами ракетчика Бориса Гелетина, капитана второго ранга Виктора Белогунь, капитана второго ранга Василия Исаенко, мичмана Сергея Грязных, а также матерью старшего лейтенанта Андрея Панарина.

Накануне скорбной круглой даты «Комсомолка» связалась с вдовой командира экипажа «Курска», капитана первого ранга Геннадия Лячина. Ирина Юрьевна сразу призналась, что все 20 лет ее спрашивают об одном и том же.

После похода в Средиземном море Лячин удостоился аудиенции у президента. Фото: Клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ Санкт-Петербурга

– У каждой вдовы свои заботы и проблемы: дети растут, поступают в институты, у кого-то уже внуки пошли, у кого-то родители состарились и нуждаются в уходе, – отметила она. – Каждый идет по жизни сам, так жизнь устроила. И это нормально: все-таки уже 20 лет прошло. Встречаемся только на 12 августа у мемориала на Серафимовском.

– Пару лет назад в мемориале заметили трещину. Решился ли этот вопрос?

– Это должен решать тот, на чьем балансе мемориал состоит. Почему это должны решать женщины-вдовы? Он ведь не наш личный. Я обращений по этой ситуации не делала: к сожалению, эти проблемы оказались для меня на втором плане из-за личных обстоятельств. Но я была на кладбище в районе 6 июля и ничего не заметила, хотя убирала и могилу, и сам памятник.

– Чувствуете ли, что память о «Курске» живет не только в узком кругу родных экипажа, но и в обществе в целом? Продолжает ли поддерживать государство?

– Сколько за эти 20 лет было аварий, сколько трагедий… Вы видели, на Серафимовском кладбище рядом с нашим мемориалом появился еще один?

– Тот, что посвящен теракту?

– Нет, посвященный подводникам, которые погибли 1 июля прошлого года.

– «Лошарик»…

Вместе с Лячиным на борту субмарины было 117 человек. Фото: Клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ Санкт-Петербурга

– И сколько еще трагедий было? У государства хватает проблем. Давайте не будет об этом… Главное, что мы их все помним. Что для нас и для наших детей это трагедия. И она есть, она существует, она никуда не делась. Боль, тоска – все это присутствует во всех семьях. Просто… как бы это правильно сказать… мы научились с этим жить.

– Говорят, боль никогда не утихает…

– А как квалифицировать это чувство? Мы научились с этой болью жить. Точка… Есть темы, на которые нельзя вот просто так разговаривать. Это больно…

Спецпроект «Курск. 20 лет спустя. Вся глубина трагедии»