Астрология Майя и блог о маньяках: Какой была и что скрывала жена Энди Картрайта, которую обвинили в его убийстве

Жену рэпера Энди Картрайта все-таки обвинили в убийстве своего мужа. На второй день следствие решило, что супруга врет о том, что нашла музыканта уже мертвым. По версии СК, между Мариной и Энди возник конфликт, в пылу которого она и убила мужа. Правда, сделала она все профессионально: определить причину смерти и способ расправы пока не удалось. Ну а пока следователи распутывают загадочное преступление, «Комсомолка» рассказывает о том, как жили супруги и чем зарабатывали на жизнь.

До знакомства с Энди и переездом в Петербург Марина работала журналистом.Фото: СОЦСЕТИ

«СНИМАЛА РОЛИКИ О СЕРИЙНЫХ УБИЙЦАХ»

Еще 10 лет назад 36-летняя Марина Кохал жила в Барнауле в Алтайском крае, там она окончила университет на филолога и работала в местной газете. В Сети до сих пор можно найти ее статьи о наводнении и смертях от удара тока. Ее мама работала преподавателем английского языка в местной гимназии. В Санкт-Петербург семья перебралась в 2010 году. В этот момент Марина решила оставить «приземленные» профессии и в прямом смысле обратилась к небу. Девушка стала астрологом, в Санкт-Петербурга она платно гадала по календарю Майя. При этом ее расценки были недешевыми. Например, за одну получасовую консультацию она брала по пять тысяч рублей.

В Санкт-Петербург Марина Кохан переехала 10 лет назадФото: СОЦСЕТИ

В то же время девушка вела свой блог на «Ютубе». Сейчас кажется пророческими ее видео с названием «Врожденная агрессия. Серийные убийцы». Среди прочих у нее есть и ролик о том, что делать, если вы застали мужа с любовницей. С Энди она познакомилась пять лет назад в Санкт-Петербурге. В этот момент рэпер приехал из Украины в Северную столицу на Versus Battle.

- Она сама к нему подошла, ей понравилось, как Энди выступает, - рассказал «КП-Петербург» рэпер Александр Зиганшин. - Роман завязался быстро, они стали жить вместе. Но друзьям он о Марине не рассказывал, на тусовки никогда не брал и вообще не любил личную жизнь обсуждать. Но я знал Марину и мне она иногда звонила, в последнее время жаловалась, что Энди много выпивает. Но я ее успокаивал, говорил, что он так ищет вдохновение, ведь вскоре должен у него был выйти новый альбом. Я не думаю, что она могла убить... Энди и Марина все-таки очень любили они друг друга...

Мать Марины преподавала в лицееФото: СОЦСЕТИ

«ПОЛУЧАЛ ЗА КОНЦЕРТ ПО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»

Энди лишь иногда брал с собой жену на концерты. При этом с супругой он всегда вел себя галантно.

- В марте мы ему делали концерт. Он был со своей женой, - рассказывает организатор мероприятий «ZOV-медиа» Никита Максаков. - Жена в это время тихо и мирно отсидела в гримерке. В перерывах он за ней ухаживал: чай, кофе приносил. Сам он во время выступления мог выпить алкоголь да, но наркотики за ним мы никогда не наблюдали. Один раз он напился. Это было одно из самых худших выступлений Энди: он ни одну песню полностью не исполнил. Люди были недовольны.

В последнее время Марина была гадалкойФото: СОЦСЕТИ

Во время карантина из-за коронавируса у Энди, как и говорила жена сильно упали доходы. Заработка почти не было.

- Мы все потеряли доходы, пандемию мы пережили еле-еле. Люди звонили друг другу, деньги перезанимали, - добавляет Максаков. - И до карантина Энди получал не очень много - по 50 тысяч за концерт в Москве, в Петербурге - 20-25 тысяч рублей. С марта жил только на доходы от коммерческих прослушиваний его треков. Там деньги вообще смешные.

«В УБИЙСТВЕ УЧАСТВОВАЛ КТО-ТО СО СТОРОНЫ»

В рэперской тусовке все уверены, что в причинах ссоры пары виноват кто-то третий.

- Все думают, что это бытовуха, - рассуждает Максаков. - Саша застукал жену с кем-то или она его застукала. Но у него супруга маленькая, а он выше 190 сантиметров ростом. Я не поверю, чтобы она одна все это сделала. Даже с мамой они бы его не осилили. Там кто-то был еще – мое мнение. Я надеюсь, что она расколется и ей бог воздаст.

У Энди на странице не было ни одной фотографии женыФото: СОЦСЕТИ

Сейчас следователи уже предъявили обвинение Марине. Они выяснили, что она тщательно подошла к убийству. После расчленения срезала с его рук отпечатки пальцев.

- Обвиняемая в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу, - пояснили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - Для сокрытия следов преступления обвиняемая расчленила тело с целью последующего уничтожения.

1 августа следствие попросит суд взять Марину под арест. Свою вину она пока не признала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793698" frameborder="0"></iframe> Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в убийстве мужа.

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