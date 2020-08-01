Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 1 августа: подготовка к испытаниям вакцины и секрет здоровья 107-летней пенсионерки

«Комсомолка» по традиции подготовила последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 1 августа 2020 года. Число новых инфицированных по сравнению с пиком пандемии по-прежнему невелико.

- За прошедший день в Санкт-Петербурге выявили еще 159 случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии сейчас составляет 31 461 горожан. В числе выздоровевших уже 23 370 пациентов. Смертей в общей сложности 2043, - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные о коронавирусе в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В Санкт-Петербурге начали подготовку к испытаниям вакцины от коронавируса. Три иностранных прививки уже ждут добровольцев. По итогам всех подготовительных мероприятий сформируют группу из 100 человек. Сами испытания начнутся в конце августа.

«Комсомолка» сходила в гости к 107-летней жительнице Северной столицы и выяснила, в чем ее секрет здоровья и долголетия. Про коронавирус, к слову, внуки так и не рассказали бабушке.

Что касается Ленобласти, то на утро 1 августа там выявили в общей сложности 5876 зараженных, из них 4529 человек успели выздороветь, а 56 – скончались.