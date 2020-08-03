2020-08-03T10:57:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 3 августа 2020 года: Возобновились международные полеты

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 3 августа 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Новости о коронавирсе в Петербурге на 3 августа 2020 годаНовости о коронавирсе в Петербурге на 3 августа 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

"Комсомолка" продолжает следить и рассказывать о пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге. Последние новости на 3 августа 2020 года вполне позитивные. Наблюдается снижение заболеваемости, а также смертности от инфекции.

- За последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 160 новых случая заболевания коронавирусом. Так, за все время инфекция была выявлена у 31 945 человек. Из них 23 627 уже полностью выздоровели, 75 за последние сутки. За все время умерли 2062 пациентов, 6 за последние сутки - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге / Фото: Яндекс

Последние данные по коронавирусу в Петербурге / Фото: Яндекс

Санкт-Петербург больше не занимают лидирующие строчки по смертности от коронавируса среди российских регионов. Город вылетел из первой тройки и разместился на четвертой позиции. Так, на 2 августа в Северной столице было зафиксировано всего 4 смерти. Это самый низкий показатель за последние месяцы.

Также накануне из Петербурга вылетел первый после карантина рейс в Турцию. Ранее правительство разрешило полеты из России в Великобританию, Турцию и Танзанию. Эти страны готовы принять наших туристов.

В Ленинградской области за все время заразились коронавирусом 5990 человек, из них 4543 выздоровели и 56 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
«Спящая» болезнь и особая группа диспансеризации: Ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что ждет детей, рожденных с коронавирусом
Медики Северной столицы первыми в мире выяснили, что SARS-CoV-2 способен передаваться от матери к ее еще не рожденному ребенку [эксклюзив kp.ru]
Новости 24