Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 3 августа 2020 года: Возобновились международные полеты

"Комсомолка" продолжает следить и рассказывать о пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге. Последние новости на 3 августа 2020 года вполне позитивные. Наблюдается снижение заболеваемости, а также смертности от инфекции.

- За последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 160 новых случая заболевания коронавирусом. Так, за все время инфекция была выявлена у 31 945 человек. Из них 23 627 уже полностью выздоровели, 75 за последние сутки. За все время умерли 2062 пациентов, 6 за последние сутки - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге / Фото: Яндекс

Санкт-Петербург больше не занимают лидирующие строчки по смертности от коронавируса среди российских регионов. Город вылетел из первой тройки и разместился на четвертой позиции. Так, на 2 августа в Северной столице было зафиксировано всего 4 смерти. Это самый низкий показатель за последние месяцы.

Также накануне из Петербурга вылетел первый после карантина рейс в Турцию. Ранее правительство разрешило полеты из России в Великобританию, Турцию и Танзанию. Эти страны готовы принять наших туристов.

В Ленинградской области за все время заразились коронавирусом 5990 человек, из них 4543 выздоровели и 56 умерли.