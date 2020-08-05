2020-08-05T16:46:49+03:00
Общество

В «Метрострое» рассказали, что будет со строительством метро после остановки работ Ростехнадзором

5 августа все работы на Калининско-Красносельской ветке были приостановлены из-за нарушений техники безопасности
Петр КИБЕР
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"Метрострой" надеется за неделю устранить все недочеты и возобновить работу."Метрострой" надеется за неделю устранить все недочеты и возобновить работу.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В «Метрострое» прокомментировали ситуацию с запретом Ростехнадзора, по требованию которого работы на Красносельско-Калининской ветке были остановлены на 90 дней. В компании заявляют, что все недочеты будут устранены в кратчайшее время, а на строительство новых станций ограничения никак не повлияют.

- Речь идет о временной приостановке конкретного участка работ, а именно щитовой проходки тоннеля (соединительной ветки к станции «Нарвская»). Ориентировочный срок устранения замечаний - неделя, после чего состоится приемка этих работ комиссией и проходка возобновится, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе «Метростроя»

Что касается остальных участков работ, где трудятся строители, то там работы не останавливались и ведутся в штатном режиме.

Напомним, что вопросы у инспекторов Ростехнадзора вызвала система вентиляции, аварийного освещения, а также водоотлив и откатные рельсовые пути в шахте № 845 бис. Надзорное ведомство назвало нарушения грубыми и опасными для здоровья и жизни рабочих. На «Метрострой» было заведено административное дело, по которому предприятию грозило от штрафа до приостановки деятельности. Последнее наказание и было выбрано.

Работы на шестой ветке метро остановлены на 90 суток. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Работы на шестой ветке метро остановлены на 90 суток.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В самом «Метрострое» утверждают, что поверка с Ростехнадзором проводилась совместно, и была вызвана необходимостью приведения строительного объекта в соответствие с нормами промышленной безопасности.

Напомним, что шестая (коричневая), Красносельско-Калининская ветка должна пройти от Ручьев на Севере города до Сосновой Поляны на юге. Но это в перспективе. А первые две очереди включают в себя шесть станций от «Каретной» («Обводный канал-2») до «Юго-Западной» («Казаковская»). Первый участок из двух станций «Юго-Западная» - «Путиловская» (переход на «Кировский завод») должны сдать в конце 2022-начале 2023 года. Вторую очередь - до 2027-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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