«Я сняла квартиру рядом с ним, чтобы мы занимались сексом»: Любовница рэпера Энди Картрайта назвала возможный мотив его убийства

Девушка утверждает, что была в любовных отношениях с Картрайтом Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге следователи продолжают разбираться в запутанной истории смерти 30-летнего рэпера Энди Картрайта. Его жена Марина Кохал утверждает, что нашла мужа мертвым на диване, якобы скончался от передозировки наркотиков, после чего решила расчленить его труп, чтобы скрыть от фанатов «бесславную смерть». До сих пор установить причину смерти не удалось. Но сотрудники СКР зацепились за одну деталь. У Энди на протяжении трех лет была любовница. Во всяком случае так утверждает сама Надежда, которая как и Картрайт, родом с Украины. Ранее «КП-Петербург» уже публиковала переписку девушки и рэпера, в которой не было ни намека на интим. А вот в своих показания дама заявила, что роман был долгим, пламенным и даже угрожал разрушить законный брак. «Комсомолка» приводит цитаты Надежды из ее допроса.

МЫ НЕДЕЛЮ ЗАНИМАЛИСЬ СЕКСОМ В МОСКВЕ

- Мы с ним познакомились в 2014 году, у нас были общие друзья, - рассказала девушка следователям. – В тот момент они во дворе читали рэп. Мы понравились друг другу. Потом я написала ему в соцсети, но он так и не ответил. В следующий раз мы встретились в 2017 году в компании общих друзей. Он вспомнил меня. В тот момент у него еще не было сына, но он был женат на Марине. Мы общались с ним вплоть до рождения его сына.

Энди и его предполагаемая любовница Фото: СОЦСЕТИ

Впервые Картрайт проявил симпатию, по словам Надежды, в августе 2018 года, когда они вместе пошли на концерт. Энди признался в чувствах Наде, но та якобы не восприняла его слова всерьез. А потом уже в октябре вместе с рэпером поехала в Москву на его сольный концерт. Тогда, по показаниям Надежды, между ними и разыгрался бурный роман.

- Мы на неделю остались вдвоем в Москве, у нас были интимные отношения, - заявила следователям девушка. – Половая связь у нас продолжилась и в Санкт-Петербурге, я специально сняла для этого квартиру рядом с его домом. Мы встречались с ним каждый день. Кохал запрещала ему возвращаться домой позже 23:00, поэтому когда он задерживался, он ночевал у меня. Он не хотел идти домой, потому что у него испортились отношения с женой.

О любовнице, как следует из допроса, Марина узнала в 2018 году, когда Энди забыл выйти из своих соцсетей. Рэпер, по словам Надежды, часто писал, что у него все плохо в семье. Правда, в самой переписке Картрайта нет упоминания о проблемах.

Надя утверждает, что Картрайт запил, якобы из-за сложности с деньгами. Якобы всю зарплату он отдавал Марине. Сама Кохал в свою очередь утверждает, что семья жила за счет ее доходов ( она составляла прогнозы по календарю Майя – прим.ред.), а муж зарабатывал мало.

Любовница Картрайта заявляет, что два года состояла с ним в романе Фото: СОЦСЕТИ

- Деньгами распоряжалась она, - рассказывала Надежда силовикам. – Из-за этого в последний концерт он взял гонорар за свое выступление наличными. Это было в декабре 2019 года. Я тогда попала в кадр видеотрансляции концерта, и Кохал узнала, что я езжу с ним. Она злилась, что ее он не берет на свои концерты.

По словам Надежды, Марина видела ее волосы на толстовке мужа, из-за этого она остригла свои волосы, а потом и вовсе из брюнетки перекрасилась в блондинку, как Надежда. Кохал пыталась привлечь внимание мужа и даже писала любовнице с его аккаунта, чтобы расстроить связь.

ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ХОЧЕТ РАЗВЕСТИСЬ

Сам Энди просил любовницу не обращать на это внимание. К слову, по словам Марины, жену он просил делать тоже самое, называя Надежду обычной поклонницей.

- Мы проводили много времени вместе, - делится историей о своих отношениях с Энди Надежда. - Я сопровождала его на все концерты, наши общие друзья были в курсе того, что мы встречаемся.

Правда, «КП-Петербург» ни один из друзей этого не подтвердил, а некоторые наоборот опровергли. Прокомментировать союз Надежды и Картрайта хотел лишь рэпер Александр Зиганшин. Сначала он обещал сделать это после консультации с адвокатом. Но через три дня музыкант заявил, что журналисты на него давят своими звонками. Хотя поначалу рэпер утверждал, что в семье Картрайта все было гладко.

Марина Кохал и Энди воспитывали ребенка Фото: СОЦСЕТИ

- В последнее время у Марины Кохал начались нервные срывы, она постоянно ругалась с мужем, - заявляла на допросе Надежда. – Он говорил ей, что хочет развестись, но она трясла перед ним ребенком и кричала: «Скажи это ему!».

«ОБ ОТНОШЕНИЯХ С НАДЕЙ КАРТРАЙТ НЕ ГОВОРИЛ»

В это время, по словам Надежды, у Марины в блоге и появилось видео, в котором она рассуждала о том, что делать, если у мужа появилась любовница.

По словам Нади, Марина даже придумала, что у Энди СПИД, сказала, что сама проверилась и узнала, что им больна. Но Надежда сдала тесты и рассказала Картрайту, что у нее нет никакого заболевания.

- Таким образом Кохал пыталась отвадить его от меня, - поясняет Надежда. – Все знали, что у него с женой давно не было интимных отношений. Сама Марина меня убеждала, что ее муж сумасшедший, лунатик и алкоголик.

Марина Кохал перекрасилась в блондинку Фото: СОЦСЕТИ

По расскажу девушки, в сентябре 2019 года она ходила с Картрайтом на концерт «Аукцыона». Это была любимая группа Марины. Узнав, что муж купил билеты на концерт не для нее, жена сильно расстроилась.

По словам девушки, Картрайт звал ее замуж, но не мог бросить семью из-за ребенка. Последний раз они виделись с Картрайтом до самоизоляции в марте 2020 года.

Марина уверяет следователей, что знала о Надежде, но считала ее лишь поклонницей, а не любовницей. А следователям якобы она описала свои фантазии.

- Про свои похождения Картрайт мне не рассказывал, но Надя - наша общая знакомая, о ней, думаю, он бы обмолвился, - прокомментировала заявление Надежды подруга рэпера.

Марина постриглась, по словам любовницы, из-за нее Фото: СОЦСЕТИ

ЗВОНОК АДВОКАТУ

Такого же мнения придерживаются и защитники Кохал.

- Марина относилась к ней как к одной из фанаток, - пояснила адвокат Марины Ирина Скурту. - Никаких угроз она не видела для семьи. По словам Марины, она спокойно относилась и к более откровенным перепискам с другими женщинами. Да и если посмотреть переписку, то она не соответствует тому, что рассказывает эта девушка. Просто придумали мотив. На взгляд Марины слова этой девушки полный бред.

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