Фрик-модель перерезала горло своему возлюбленному во время вечеринки под Санкт-Петербургом

Девушка была фрик-моделью Фото: СОЦСЕТИ

Под Санкт-Петербургом произошла очередная кровавая драма между возлюбленными. На сей раз драма разыгралась в Кудрово, где жила 23-летняя фрик-модель Ирина, которая перебралась в Северную столицу год назад к новому возлюбленному - 25-летнему Ивану. Первое время у них было все прекрасно: романтика и сплошная гармония. Ваня нежно называл ее "Китюня" и так продолжалось до того, пока они на днях не устроили домашнюю вечеринку.

Парочка после выпитого разгорячилась и начала выяснять отношения. В какой-то момент хрупкая модель схватилась за нож и сначала всадила его в грудь своему кавалеру, а затем перерезала ему горло. Парня спасли только быстро приехавшие врачи.

Парочка устроила квартирник Фото: СОЦСЕТИ

- В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в реанимацию, - рассказали "КП-Петербург" в СУ СКР по Ленинградской области. - Сейчас его жизни ничего не угрожает. Обвиняемая уже задержана и по решению суда арестована.

Для близких пары случившееся стало шоком.

Девушка пыталась убить возлюбленного Фото: СОЦСЕТИ

- За ней никогда не наблюдалось агрессии, - заявил "КП-Петербург" один из друзей Ирины, представившийся ее бывшим парнем. - Скорее всего, Иван ее чем-то очень сильно довел.

Сейчас на модель возбудили уголовное дело по статьей "Покушение на убийство". Суда она будет ждать в СИЗО.

Напомним, что ранее в Санкт-Петербурге жена рэпера Энди Картрайта расчленила своего мужа. По словам девушки, она решила, что супруг скончался от передозировки наркотиками, поэтому решила скрыть его смерть. Следователи же уверены, что супруга убила своего благоверного из-за любовницы.

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