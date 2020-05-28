С дома на Кирочной срежут балконы, оставшиеся после обрушения

Четыре балкона обрушились и повисли вдоль фасада дома в самом центре Петербурга – №20 по Кирочной улице, по соседству с многострадальным Домом Бака, – накануне Дня города.

– С фасада шестиэтажного жилого дома обрушились с одной стороны балконы с третьего по шестой этаж, – передавали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Место ограждено, сохраняется угроза падения балконных плит.

Аварийными ни рухнувшие, ни уцелевшие балконы признаны не былиФото: Артем КИЛЬКИН

По счастливой случайности, никого ни на балконах, ни под ними в момент «икс» не оказалось (спасибо самоизоляции). На место срочно примчались спасатели, полиция, врачи, коммунальщики. Проезд по Кирочной перекрыли. Жителей квартир, которые лишились балконов, эвакуировали, а остальных попросили сидеть в дальних от балконов комнатах. Шокировал ряд сложившихся балконов даже футболиста Андрея Аршавина, который оказался рядом вскоре после ЧП и посоветовал своим подписчикам «не гулять по Кирочной!».

НИ ВОПРОСОВ, НИ БАЛКОНОВ

По петербургским меркам, дом №20 – в самом расцвете сил: его в 1936-1937 годах построили архитекторы Дмитриевский, Рянгин и Латынин. В 2001-ом здание включили в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия, то есть «номинировали» на звание памятника. Правда, прежде ему предстояло пройти полноценную экспертизу.

Статус вновь выявленного и нахождение в зоне исторической застройки не мешало дому быть еще и жилым. «Сталинкой» управляет ЖКС №1 Центрального района. В 20 квартирах и трех коммуналках прописано 64 человека.

К счастью, никто не пострадалФото: Артем КИЛЬКИН

Фасад «сталинки» украшали восемь балконов на железобетонных балках и плитах перекрытия. Ни один из них не был признан аварийным, хотя их и обтянули сеткой: «были вопросы по штукатурке». Согласно ведомости оценки технического состояния дома, балконы были изношены на 38,5 процента, а на их нижней поверхности можно было разглядеть трещины и следы протечек. Капитально отремонтировать балконы планировали начать уже в следующем году, а на весь капремонт фасада отводили срок до 2024 года.

Улица Маяковского, 54-56Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Центрального района Максим Мейксин назвал обрушение балкона шестого этажа, который потянул за собой остальные, самовольным.

– Наиболее вероятная причина – нарушение гидроизоляции, которая привела к коррозии конструкций и их самопроизвольному обрушению, – пояснил он. – Были вопросы к падающей штукатурке. Но к самой конструкции вопросов не было.

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСЕН

Четверку, опасно нависшую над тротуаром, спилили в тот же день. А на следующий обследовали оставшиеся.

– Эксперты пришли к мнению, что остальные балконы могут самообрушиться – и история повториться, – сообщили «Комсомолке» в Администрации Центрального района. – Принято решение о демонтаже всех четырех. Работы уже согласовали с Комитетом по охране памятников. Демонтаж проведут до конца недели, ориентировочно, в ближайшие два дня.

Улица Рылеева, 17-19Фото: Олег ЗОЛОТО

Восстановить балконы могут в рамках запланированного капремонта. Правда, для этого придется разработать другой проект. Его собираются завершить до конца года. По закону, новые балконы должны иметь тот же вид, что и исторические. Но приживутся ли на них подлинные ограждения или другие элементы, пока неизвестно.

– Причина обрушения будет установлена в ближайшее время, о нарушении гидроизоляции и коррозии стопроцентно говорить пока рано, – добавляют в районной администрации. – Организована и проверка других балконов района.

Улица Маяковского, 54-56Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалистам предстоит проверить на безопасность множество домов, ведь старинных зданий в Центральном больше двух тысяч, причем 80 процентов из них – дореволюционные. Особое внимание уделят «сталинкам». Завершиться проверка в ближайшие дни.

Тем временем Прокуратура Санкт-Петербурга начала свою проверку, по факту обрушения балконов дома №20.

«СРЕЗАТЬ – НЕ ВЫХОД»

Если осадки в виде лепнины для Петербурга типичны, то падающие балконы – явление редкое.

– В целом балконы в историческом центре в более-менее нормальном состоянии, – отмечает заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов. – За последние годы не припомню случаев, сопоставимых с этим. Хотя, конечно, есть и нехорошие исключения. Но они, в первую очередь, касаются заброшенных исторических зданий, которые расселили, а нормально законсервировать и восстановить забыли.

Улица Радищева, 24Фото: Олег ЗОЛОТО

Балконы – элементы выносные, принимающие все невзгоды неласкового петербургского климата на себя. При этом и строили их на серьезных балках.

– В старом фонде есть ощутимый процент недоремонта: общее состояние ЖКХ в городе нельзя назвать хорошим, – считает Кононов. – Но, чтобы произошла такая история, как на Кирочной... Здесь явно не было контроля со стороны уполномоченных жилищных органов, ведь подобная ситуация не складывается одномоментно: идет постепенное разрушение, прежде чем конструкции достигнут критической точки.

Улица Некрасова, 39Фото: Олег ЗОЛОТО

Как показывает практика, обрушения из-за прогнивших или проржавевших несущих конструкций в историческом центре Петербурга не редкость. Гнилые балки заметили в корпусе ИТМО и в доме на Каменноостровском, где в ходе «дизайнерского» ремонта провисли перекрытия четырех этажей. Ржавые балки и незаконная стяжка стали причиной провалившегося пола в супермаркете на Большом проспекте Петроградки.

Ковенский переулок, 29Фото: Олег ЗОЛОТО

Значит ли это, что любой балкон потенциально опасен? И что делать?

– Тотально срезать балконы и сбивать с фасадов декоративные элементы точно не выход: таким образом мы потеряем облик исторического центра, – уверен Кононов. – В первую очередь, нужно следить и ремонтировать. Но если балкон срезать все-таки пришлось, нужно восстановить его в том же виде с применением более прочных конструкций. Другого варианта быть не может, ведь облики исторических зданий под охраной.

Озерной переулок, 12Фото: Олег ЗОЛОТО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1248" height="700" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/781857" frameborder="0"></iframe> Если осадки в виде лепнины для Петербурга типичны, то падающие балконы – явление редкое..Олег ЗОЛОТО

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