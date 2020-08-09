«Она предвидела шумиху»: Мать Марины Кохал рассказала, почему дочь расчленила рэпера Энди Картрайта

Марина Кохал со своей матерью Фото: СОЦСЕТИ

Смерть рэпера Энди Картрайта до сих пор оставляет много вопросов. 36-летняя жена музыканта астролог Марина Кохал расчленила тело супруга, по ее словам, из-за большой любви к нему. Женщина уверяет, что застала Картрайта мертвым в его комнате, в которой он закрылся, чтобы писать текст к новому альбому. По словам Кохал, она подумала, что рэпер скончался от передозировки наркотиков и решила скрыть его "бесславную смерть".

Тело Картрайта пролежало в квартире четверо суток. Мать, по словам Кохал, узнала о случившемся только на следующий день и уговаривала дочь обратиться в полицию, но та не решалась и хотела избавиться от тела.

Марина Кохал уверяет, что не убивала мужа Фото: СОЦСЕТИ

Мать Марины Кохал уже дала показания, что слышала небольшую перепалку между супругами. По словам самой Марины, они утром немного повздорили из-за того, что рэпер хотел бутылку пива, а она резко отказала. Следователи просили взять под арест Кохал, чтобы та, по их словам, не оказала давление на свою мать, которая также допрошена по делу. Женщина сейчас находится у родственников вместе со своим внуком. От комментариев СМИ она все время отказывалась, для "КП-Петербург" сделала исключение, впервые рассказав свою версию случившегося.

- Я уже не могу относиться к СМИ иначе, как отрицательно, - рассказала "КП-Петербург" мать Марины Кохал Елена. - Ведь именно из-за шумихи в интернете следственные органы идут по наиболее жесткому варианту расследования для Марины.

Энди Картрайт (в центре) с создателем батлла Versus Ресторатором (справа) Фото: СОЦСЕТИ

Мать Марины объяснила "КП-Петербург", почему, на ее взгляд, дочь решила расчленить тело супруга.

- Именно то, что она предвидела такой резонанс в сетях, побудило ее скрыть от всех смерть Саши, как она посчитала, от наркотиков, - пояснила Елена.

Адвокат Марины Кохал, тем временем, объяснила, что Елена не хочет общаться со СМИ, потому что ей сейчас меньше всего хотелось бы излишнего внимания.

Марина Кохал работает астрологом Фото: СОЦСЕТИ

- Она боится, что станет известно место, где она живет со своим внуком, - пояснила Ирина Скурту. - Она целиком поддерживает свою дочь. Сама Марина не отрицает, что в тот день у нее была перепалка с супругом. Поэтому слова следствия о том, что Марина может оказать влияние на мать, необъективны.

Сейчас Марина Кохал находится в СИЗО. Адвокаты уже подали апелляцию на ее арест.