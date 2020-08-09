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«Она предвидела шумиху»: Мать Марины Кохал рассказала, почему дочь расчленила рэпера Энди Картрайта

По словам женщины, теперь следствие идет по самому жесткому пути расследования
Роман ЛялинРоманЛялин
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Марина Кохал со своей матерью

Марина Кохал со своей матерью

Фото: СОЦСЕТИ

Смерть рэпера Энди Картрайта до сих пор оставляет много вопросов. 36-летняя жена музыканта астролог Марина Кохал расчленила тело супруга, по ее словам, из-за большой любви к нему. Женщина уверяет, что застала Картрайта мертвым в его комнате, в которой он закрылся, чтобы писать текст к новому альбому. По словам Кохал, она подумала, что рэпер скончался от передозировки наркотиков и решила скрыть его "бесславную смерть".

Тело Картрайта пролежало в квартире четверо суток. Мать, по словам Кохал, узнала о случившемся только на следующий день и уговаривала дочь обратиться в полицию, но та не решалась и хотела избавиться от тела.

Марина Кохал уверяет, что не убивала мужа

Марина Кохал уверяет, что не убивала мужа

Фото: СОЦСЕТИ

Мать Марины Кохал уже дала показания, что слышала небольшую перепалку между супругами. По словам самой Марины, они утром немного повздорили из-за того, что рэпер хотел бутылку пива, а она резко отказала. Следователи просили взять под арест Кохал, чтобы та, по их словам, не оказала давление на свою мать, которая также допрошена по делу. Женщина сейчас находится у родственников вместе со своим внуком. От комментариев СМИ она все время отказывалась, для "КП-Петербург" сделала исключение, впервые рассказав свою версию случившегося.

- Я уже не могу относиться к СМИ иначе, как отрицательно, - рассказала "КП-Петербург" мать Марины Кохал Елена. - Ведь именно из-за шумихи в интернете следственные органы идут по наиболее жесткому варианту расследования для Марины.

Энди Картрайт (в центре) с создателем батлла Versus Ресторатором (справа)

Энди Картрайт (в центре) с создателем батлла Versus Ресторатором (справа)

Фото: СОЦСЕТИ

Мать Марины объяснила "КП-Петербург", почему, на ее взгляд, дочь решила расчленить тело супруга.

- Именно то, что она предвидела такой резонанс в сетях, побудило ее скрыть от всех смерть Саши, как она посчитала, от наркотиков, - пояснила Елена.

Адвокат Марины Кохал, тем временем, объяснила, что Елена не хочет общаться со СМИ, потому что ей сейчас меньше всего хотелось бы излишнего внимания.

Марина Кохал работает астрологом

Марина Кохал работает астрологом

Фото: СОЦСЕТИ

- Она боится, что станет известно место, где она живет со своим внуком, - пояснила Ирина Скурту. - Она целиком поддерживает свою дочь. Сама Марина не отрицает, что в тот день у нее была перепалка с супругом. Поэтому слова следствия о том, что Марина может оказать влияние на мать, необъективны.

Сейчас Марина Кохал находится в СИЗО. Адвокаты уже подали апелляцию на ее арест.

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