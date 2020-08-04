Появилось видео из квартиры рэпера Энди Картрайта, где его расчленяла жена

Что произошло в квартире 30-летнего рэпера Энди Картрайта, тело которого расчленила его жена Ирина Кохал? Этим вопросом сейчас задаются не только фанаты музыканта, но и следователи, которые пытаются распутать странную историю, произошедшую в Санкт-Петербурге. Марина утверждает, что после ссоры нашла супруга мертвым в его комнате. Якобы между ними завязалась перепалка из-за того, что Кохал не дала рэперу выпить, когда он писал текст к новой песне. Энди вспылил, но позже успокоился и притих в комнате. Когда Марина зашла, он был мертв, а тело лежало в неестественной позе: ноги на диванчике, голова - на полу.

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После случившегося силовики провели следственный эксперимент в квартире, где и разыгралась драма. Марина показала, где именно и в какой позе лежал Картрайт. Правда, сыщики сомневаются, что Энди умер от передозировки или остановки сердца. По версии следствия, жена убила Энди в его комнате, а потом там же за сутки расчленила труп.

На этом диване, по словам Марины Кохал, умер Энди Фото: СКР

Сейчас следствие опубликовало видео из квартиры, гже Мария Кохал расчленяла Энди. По кадрам видно, что жила семья не богато. У окна в комнате стоит разложенная сушка для белья, рядом стол и шкаф, в углу раскладной серый диван, - видимо, тот самый, на котором и лежал рэпер. Повсюду разбросаны медицинские перчатки, напоминающие о том, что еще несколько часов тут работали медэксперты...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/794374" frameborder="0"></iframe> Расчленила мужа.«Я сделала это из-за большой любви». Так объяснит жена рэпера Энди Картрайт, зачем она расчленила мужа

Как известно, в квартире на Невском Картрайт жил не только с женой и ребенком, но и тещей. А некоторое время назад они и вовсе сдавали одну из комнат - за 16 тысяч рублей. Об этом говорит объявление Марины о сдаче, которое оказалось в распоряжении "КП".

- Сдаю комнату в квартире, где живу, - писала друзьям Марина. - Нужна ответственная, с юмором, без вредных привычек девушка. В квартире евроремонт, вся необходимая техника. О нас: молодая пара, соседка, кот, мы все творческих профессий. Мы дружелюбны, но уважаем личное пространство. Важно тихо себя вести с полуночи до 11 утра, в смысле не врубать музыку и не хлопать дверьми от души, а так мы без претензий.

Марина утверждает, что не убивала мужаФото: СОЦСЕТИ

По версии следствия, в этой квартире Марина расправилась с Энди из-за того, что приревновала к молодой любовнице Надежде. Девушка, как оказалось, действительно дружила с рэпером, ходила на его концерты и встречалась с его друзьями. Надя уже дала показания, что состояла в интимной связи с Картрайтом. Сама же Марина это отрицает, называя ее обычной фанаткой.

Любвница Энди уже дала показания следствиюФото: СОЦСЕТИ

Сейчас следователи взяли паузу и ждут результатов экспертизы, которая скажет, от чего умер музыкант. Сама же Марина сейчас находится в СИЗО, ее адвокаты пытаются обжаловать арест.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/794378" frameborder="0"></iframe> Кадры из квартиры Картрайта на Невском, где рэпера расчленила жена.

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