Оппонент историка Соколова Понасенков пообещал отобрать у него квартиру на Мойке, где произошло убийство аспирантки

Понасенков заявил о победе в суде над Соколовым Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Историку Евгению Понасенкову все не дает покоя бывший СПбГУ Олег Соколов, которого сейчас судят за убийство 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Давняя война двух научных оппонентов обострилась после того, как Соколов в суде обвинил своего недруга в том, что тот довел его до психологического состояния, которое привело к кровавой расправе. Понасенков не остался в стороне и заявил, что подаст на бывшего преподавателя в суд иск о клевете. После этого московский историк и вовсе выступил в суде по делу своего врага, рассказав судье, что часто видел Соколова пьяным. Бывший доцент на это ответил допросом своей бывшей жены, которая опровергла высказывания Понасенкова.

Историки судились между собой, требуя извинений за оскорбления и обвиняя друг друга в краже научных концепций. Суд Санкт-Петербурга, например, встал на сторону Понасенкова, потребовав, чтобы Соколов опроверг все сказанные оскорбления. А суд Москвы в свою очередь встал на сторону петербургского доцента и от Понасенкова потребовал извинений за оскорбления. Кражи научных концепций при этом представители Фемиды не увидели. По решению суда Соколов остался должен Понасенкову 10 тысяч рублей, а того в свою очередь обязали заплатить доценту 100 тысяч рублей моральной компенсации.

Соколов взрывается каждый раз при упоминании Понасенкова Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сейчас Понасенков сделал очередной выпад в сторону Соколова, заявив, что кассационный суд в Москве встал на его сторону.

- Переигран и уничтожен по каждому пункту, уже не получится спекулировать даже на мелочах, - заявил Понасенков. - Вскоре в счет судебных издержек по итогам моей давней победы в Санкт-Петербургском городском суде отниму квартиру, а также закрою через приставов выезд за границу, чтобы некуда было бежать из мордовских лагерей. Спасибо моим юристам. Пока я наслаждался романтикой Петербурга, они блестяще показали себя в Москве!

Понасенков пообещал отобрать квартиру Соколова Фото: Артем КИЛЬКИН

Отметим, что на решением Второго кассационного суда общей юрисдикции 28 июля было отменено решение Савеловского суда Москвы по иску Соколова к Понасенкову, в котором суд обязал последнего выплатить моральную компенсацию бывшему доценту.

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