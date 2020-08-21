«Врач сказал – готовьтесь»: Жена больного раком солиста «Ласкового мая» рассказала об ухудшении его состояния

Александр Прико болен раком Фото: Александр Прико "ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ"

Жена солиста первого состава группы "Ласковый май" Александра Прико Елена, которого подкосил рак, продолжает бороться за жизнь своего супруга. У музыканта из-за онкологии каждые два дня из легких откачивают жидкость. Дышать сам он не может, только с кислородной маской. До последнего времени он находился в обычной больнице, и Елена попросила "КП" помочь, чтобы его быстрее госпитализировали в онкологический диспансер. После нашей публикации с женой музыканта сразу же связались врачи.

- Медики позвонили после вашей публикации 24 августа, нас госпитализируют в онкодиспансер! - рассказала "КП-Петербург" Елена Прико. - Нас уже ждут, врачи все на ушах. Сказали, что окажут необходимую помощь. Сейчас все пошло быстрее. Врачи заверили, что в максимально короткие сроки попытаются дать результаты гистологического исследования. Спасибо вам.

Сергей Кузнецов с Прико Фото: Александр Прико "ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ"

Правда, состояние музыканта, по словам жены, все ухудшается.

- Он пластом лежит, - вздыхает Елена. - Это просто скелет, обтянутый кожей. В больнице ему еще раз откачали жидкость из легких. Я его сейчас забрала домой, взяла ему пятилитровый аппарат с кислородом. Сейчас буду пытаться кормить, не знаю, получится ли у Саши поесть.

Прико выступал в "Ласковом мае" Фото: Александр Прико "ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ"

Прогнозы медиков, по словам Елены, не утешительные.

- Пульмонолог сказал мне: "Готовьтесь к скорому его уходу из жизни", - признается Елена. - Это опытная врач, которая уже много повидала. Я пока в это верить отказываюсь. Даже представить эту ситуацию не могу. Но я вижу, что он совсем плох. С каждым часом все хуже и хуже. Я надеюсь на лучшее, но чудо сотворить не могу.

Напомним, что солист «золотого» состава «Ласкового мая» Александр Прико в конце 80-х выступал вместе с Юрием Шатуновым. Он покинул группу в 1989 году и основав новую - «Мама». Правда, его детище так и не возымело успеха. В последнее время музыкант вместе с женой жил в Санкт-Петербурге. Иногда он выступал на концертах, но основная его работа - слесарь на оборонном предприятии.

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