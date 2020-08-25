«У него рак, а лечат его от коронавируса»: экс-солиста «Ласкового мая» отправили в красную зону Покровской больницы

Подозрение на онкологию у Александра появилось летом этого года. Фото: личная страница Александра Прико ВКонтакте

В Санкт-Петербурге продолжается борьба за жизнь солиста первого состава культовой группы «Ласковый май» Александра Прико. Напомним, летом 2020 года у Александра заподозрили рак. Несмотря на стремительно ухудшающееся состояние, до последних дней музыкант находился в обычной больнице. После ряда публикаций «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Елене наконец-то предложили перевести мужа в онкологический диспансер. Но проблемы, как выяснилось, на этом не закончились.

- В понедельник Саше в Городском клиническом диспансере на проспекте Ветеранов сделали КТ и взяли мазок на коронавирус, - рассказала «Комсомолке» Елена. – Мы провели там весь день. В шесть вечера приехала «Скорая помощь», и врачи нас просто ошарашили: сказали, что Саша сейчас же едет в Покровскую больницу. Оказывается, у него предварительно выявили вирусную пневмонию.

Александр Прико пел в первом составе группы "Ласковый май". Фото: соцсети

По словам Елены, такое заключение врач, который осматривал музыканта, сделал на основании данных КТ – снимки отчетливо показали затемнения в легких.

- Это просто бред, - не может сдержать эмоции отчаявшаяся женщина. – В легких не затемнения, там жидкость в плевральной полости, инфильтрация, которую дает рак. В больнице Святого Георгия Саше ее откачивали по два литра в сутки.

Тем не менее слушать Елену никто не стал – Александра погрузили в «Скорую» и отправили в Покровку. Сейчас он вот уже почти сутки находится в отдельном боксе в красной зоне больницы.

- Когда мы только приехали, к нему три часа никто не подходил, - Елена в разговоре еле сдерживает слезы. – Только в десятом часу вечера его положили на отделение. Сегодня ему стало хуже. Он не может говорить, задыхается. В легких копится жидкость – ему обещали поставить дренаж, но так и не поставили. С врачом я поговорить не могу – в красную зону никого не пускают. Все общение – только через справочную. Но это же невозможно! У него онкология, а его лечат от коронавируса!

Ситуацию, продолжает Елена, она уже довела до продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина. Он пообещал разобраться и в случае необходимости – дойти вплоть до губернатора Санкт-Петербурга.

После уход из "Ласкового мая" Александр основал собственную группу "Мама". Фото: "Саша Прико, гр. Мама" ВКонтакте

Главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина историю Александра узнала от корреспондента «Комсомольской правды». Говорить напрямую она отказалась – согласно врачебной этике, положение больных нельзя обсуждать с кем-то, кроме родственников – но попросила связать ее с Еленой. После этого ситуация вроде бы начала выправляться.

- Мы созвонились, Марина Николаевна попросила у меня переслать все анализы и снимки, которые есть, - рассказала «Комсомолке» супруга музыканта. – Пообещала, что возьмет всю ситуацию под личный контроль, и решение по Саше – оставлять его там или все-таки переводить в онкологический диспансер – постараются принять как можно быстрее. Вы не представляете, как мы этого ждем. Саше очень плохо. У него такое отчаяние в глазах. Вчера он спросил: «Меня уже будут лечить от рака? Или мне просто домой ехать и умирать?»

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