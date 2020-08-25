Легендарные граффити с Бодровым, Цоем и Зиной Портновой могут закрасить в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге могут уничтожить граффити с Портновой и Бодровым на трансформаторных будках. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Легендарные граффити с Сергеем Бодровым, Виктором Цоем и Зиной Портновой на трансформаторных подстанциях, которые уже успели стать культурным достоянием Санкт-Петербурга, могут уничтожить из-за замечания Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Инспекторы проводят «Неделю чистоты» в Центральном районе города и следят за состоянием фасадов зданий. Тут-то ГАТИ и попались на глаза знаменитые портреты.

Портрет со знаменитой партизанкой Зиной Портновой тоже может исчезнуть. Фото: vk.com/myhoodisgood

- Зафиксированы нарушения содержания 29 трансформаторных подстанций, принадлежащих ПАО «Ленэнерго», в том числе с несогласованными художественными изображениями на улице Новгородской д. 2а, лит. Д (портрет Зины Портновой) и площади А. Невского, д. 1б, лит. А (портрет Сергея Бодрова). Организацию не раз просили устранять нарушения. Однако согласование изображений так и не произошло, - передает свою позицию пресс-служба ГАТИ.

«Комсомолка» дозвонилась до «Ленэнерго». В компании добавили, что претензии есть и к граффити с Виктором Цоем, что находится в одном из дворов на улице Восстания.

- ГАТИ вынесли протокол, зафиксировали, что у нас есть такого рода нарушения. Сказано – устранить. Если мы этого не делаем, то нам выписывают предписание. Но именно предписание мы пока не получили. Дело в том, что не каждый протокол становится предписанием, потому что нарушения могут устранить. Поэтому точных сроков, когда нужно закрасить граффити, у нас нет, - пояснили в пресс-службе «Ленэнерго».

Граффити с Цоем на улице Восстания уже второе. Возможно, скоро будет и третье. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

К слову, компании действительно может грозить немаленький штраф – от 200 до 500 тысяч рублей за каждый объект. Но в «Ленэнерго» не возражают против граффити, не хотят их закрашивать и более того, считают картины современными достопримечательностями города.

- Мы уже рассказали ГАТИ свою позицию, теперь ждем от них следующего шага. Если все же инспекция выдаст предписание, тогда будут и сроки уничтожения картин и размеры штрафов, которые нам грозят, - добавили в компании.