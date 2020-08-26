Успевала и тело расчленять, и с ребенком играть: Суд продлил арест жене рэпера Картрайта

Суд оставил под стражей Марину Кохал, расчленившую рэпера Энди Картрайта. Фото: СОЦСЕТИ

Вот уже больше месяца в Санкт-Петербурге расследуют смерть рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта), которого расчленила собственная жена. Правда, когда Марину Кохал задержали, она заявила, что не убивала его. Нашла, якобы, умершим и, чтобы не расстраивать поклонников мужа, решила избавиться от его тела. Как было на самом деле - до сих пор загадка, не известна и истинная причина смерти Энди - результаты судмедэкспертизы не готовы.

Тем временем сегодня свое содержание под стражей оспаривала Марина Кохал - в Санкт-Петербургском городском суде по видеосвязи. В зале присутствовали два ее адвоката, третий находился с ней рядом, в «Крестах». Они добивались домашнего ареста, а вот прокуратура и юрист матери рэпера Валентина Юшко выступали против апелляционной жалобы.

Жена Картрайта призналась, что умер ее муж 24 июля. Фото: СОЦСЕТИ

Адвокаты Кохал никаких новых доводов суду не представили, напомнили, что скрываться Марина не собирается. А если бы хотела, сделала бы это еще до обнаружения полицией останков мужа.

- Я обратилась в полицию сама, по собственной инициативе, после пяти суток без сна и еды в связи со своим шоковым состоянием, - отметила во видеосвязи Марина.

Куда больше обвинение заинтересовали бумаги, подтверждающие наличие у Кохал арендованной квартиры под номер 36 в апарт-отеле, где она могла бы отбывать домашний арест. Правда, согласие собственников на проживание на своих «квадратах» предполагаемой расчленительницы в них так и не нашли. Кроме того, договор с апарт-отелем был заключен сегодня, 26 августа, причем сроком лишь до конца года.

Дальше слово взял адвокат Александр Лукьянов. Напомним, в Санкт-Петербурге он ведет сразу два громких дела - защищает доцента Соколова, расчленившего аспирантку-любовницу, и Кохал.

- Даже если в семье кто-то кого-то ревновал, и вдруг один из супругов умер своей смертью, этого достаточно, чтобы заключить второго под стражу? – задался вопросом Лукьянов, настаивая на домашнем аресте. – Моя подзащитная обратилась к правоохранительным органам, она совершила социально полезное действие.

Марина и Энди воспитывали совместного ребенка, сейчас малыш находится у дальних родственников. Фото: СОЦСЕТИ

Представитель потерпевшей стороны Антон Кобит напомнил, что в течение пяти дней Марина общалась в соцсетях от имени мужа, чтобы, возможно, выиграть время.

- Ни в одном фантастическом романе я не читал, что любящий человек разрезали своего мужа на кусочки, постирала в машинке его внутренние органы и неделю с ним жил, чтобы сохранить его светлую память, - добавил он. – Зачем она срезала отпечатки с пальцев, это еще можно понять. Но зачем стирать внутренние органы? Возможно, чтобы скрыть причину смерти. Кроме того, до сих пор непонятно, куда обвиняемая дела желудок.

Защитник Лукьянов парировал: если действия Кохал «находятся вне нашего миропонимания», это не значит, что этого не может быть и что она убила.

Кохал оставили под стражей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Она успевала и тело расчленять, и с ребенком играть. Мать Александра изменений в ее поведении не заметила до тех пор, пока не нашла фрагменты тела в холодильнике, - настаивал Кобит. – Значит, смерть мужа для Кохал была ожидаемой.

Аргументы защиты судью не впечатлили: Кохал оставили в изоляторе. Защита продолжит добиваться домашнего ареста, будет подана кассационная жалоба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она предвидела шумиху»: Мать Марины Кохал рассказала, почему дочь расчленила рэпера Энди Картрайта

По словам женщины, теперь следствие идет по самому жесткому пути расследования (подробности)

Жена расчленяла тело Энди Картрайта, пока их двухлетний сын сидел в соседней комнате: стали известны жуткие подробности смерти рэпера

Адвокат Марины Кохал также сообщила, что, по одной из версий, музыкант мог скончаться от того, что подавился едой (подробности)

Астрология Майя и блог о маньяках: Какой была и что скрывала жена Энди Картрайта, которую обвинили в его убийстве

Следствие уверено, что 36-летняя Марина Кохан расправилась с рэпером Энди Картрайтом, но пока не может понять как (подробности)