«Битва» у Неймы: Госэконадзор признал супругов из Ленобласти, поливавших укроп водой из речки, ворами

Теперь супруги Марина и Евгений Сепичевы должны государству 3000 рублей Фото: из архива героя публикации

Сотрудники Госэконадзора Ленинградской области решили пролить свет на историю с пресловутым шлангом в Кингисеппском районе, с помощью которого местные жители якобы вероломно воровали воду из речки Неймы. Экологи уверены, что супруги Марина и Евгений Сепичевы решились на "преступление", чтобы бесплатно и безнаказанно поливать укроп и свеклу в своей теплице. Удовольствие это обошлось в копеечку: недавно ведомство оштрафовало Сепичевых на 3000 рублей.

О "краже века" экологам стало известно еще в мае, и они нагрянули с проверкой. Орудие "беззакония" было обнаружено у берега – шланг нахально торчал из земли. Сепичевы, естественно, от сей находки открестились, но сотрудники надзорного ведомства уверены: злосчастный шланг – дело рук хитрых супругов.

- Гражданин подтвердил информацию о том, что систематически использовал данный шланг, чтобы брать воду из реки для полива растений на принадлежащем ему земельном участке, - отметили в пресс-службе Госэконадзора Ленобласти. – Эти показания гражданин дал в письменном виде и заверил их своей подписью. Однако некоторое время спустя он изменил показания и стал отрицать, что качал воду из Неймы.

Это речка Нейма. Она-то и внесла смуту в отношения Сепичевых и Госэконадзора Ленобласти Фото: из архива героя публикации

С такой формулировкой Сепичевы категорически не согласны. Более того, супруги уверены, что экологи на них наговаривают.

– Объяснение это инспектором подделано, - возмущается в беседе с корреспондентом «КП» Евгений Сепичев. – Мы к этому шлангу даже не подходим!

Как пояснили в пресс-службе Госэконадзора Ленобласти, наказать Сепичевых рублем пришлось из-за того, что они нарушили правила водопользования. Заключи они договор и получи официальное разрешение брать из реки воду, и никакого бы штрафа не было, отмечают в ведомстве. Но пить «Боржоми» уже поздно, и супругом придется ответить перед государством по всей строгости Водного кодекса РФ.

Однако Сепичевы никаких штрафов платить не собираются и уже подали жалобу в суд. Пока еще она находится на рассмотрении.