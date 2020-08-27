Владельцы кинотеатров в Санкт-Петербурге требуют разрешить им работать с 1 сентября

За два дня под требованием открыть кино 1 сентября подписалось около двух с половиной тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кина в Санкт-Петербурге не будет, как минимум, до 21 сентября 2020 года. Такую дату власти обозначили в очередной поправке в главное антикоронавирусное постановление еще 24 августа. В результате в День российского кино 27 августа в культурной столице, где фильмы показывали даже в блокаду, горожане смогли посетить разве что онлайн-кинотеатры.

Ассоциация владельцев кинотеатров направила в Смольный очередное обращение, оформленное в виде поздравительной открытки ко Дню кино. Тем временем крупнейшие сетевые кинотеатры, среди которых «Мираж Синема», «Каро», «Формула Кино», запустили Интернет-петицию, адресованную губернатору Александру Беглову и вице-губернатору Евгению Елину, отвечающему за предпринимательство. Требование одно: открыть кинотеатры в Санкт-Петербурге с 1 сентября 2020 года.

– Мы неоднократно писали и продолжаем писать письма, в том числе и коллективные. Обращались к губернатору. Писали в чат по поддержке малого и среднего бизнеса, где присутствует Евгений Елин. Новое решение уважаемого губернатора – это контрольный выстрел в голову кинобизнеса Петербурга, – отмечают в «Мираж Синема». – И, так как от властей реакции никакой, тишина полнейшая, мы выбрали формат Интернет-петиции, чтобы показать всю масштабность проблемы.

Кинотеатры напоминают, что в Москве фильмы вернулись с удаленки еще 1 августа, а в Петербурге давно открыты торговые центры и рестораны, фитнес-клубы и бассейны, не говоря уже о возвратившейся толкучке в метро и автобусах.

– Почему же кинотеатры кажутся вам источником особенного риска? – задаются вопросом авторы петиции. – Помещение любого кинозала изначально просторное и хорошо вентилируемое. Кинотеатры уже с июля находятся в полной готовности к открытию с соблюдением всех мер безопасности: маски и перчатки, социальная дистанция и шахматная рассадка, получасовой интервал между сеансами для уборки залов, дезинфекция поверхностей каждые 15 минут.

Как сообщили «Комсомолке» в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, по данным на середину августа, в Петербурге работало 34 компаний, занимающейся демонстрацией кинофильмов. Петербург – второй после Москвы город России по количеству киноэкранов.

– Решение о продлении или снятии ограничений принимается с учетом эпидемиологической ситуации и позиции Роспотребнадзора, – пояснили «Комсомолке» в Смольном. – Совместно с ним нами будет разработан раздел Стандарта безопасной деятельности о работе кинотеатров, а также развлекательных зон и фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах.

За два дня под требованием открыть кино 1 сентября подписалось около двух с половиной тысяч человек.