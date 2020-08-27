Дорсенн вместо Сира: историку Соколову, расчленившему любовницу, нашли замену во Французской армии

Алексей Рощин в движении реконструкторов вот уже больше 30 лет. Фото: из архива героя публикации

Впервые за 30 с лишним лет знаменитый реконструкторский фестиваль «День Бородина-2020» пройдет в этом году в урезанном формате и без Олега Соколова, который традиционно исполнял на нем роль главнокомандующего французской армии. Однако обезглавленным войско, конечно, не останется – Сиру, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в жестоком убийстве молодой любовницы Анастасии Ещенко, уже согласовали замену. Новым командиром стал москвич Алексей Рощин, в кругах реконструкторов известный как Дорсенн. Это имя Соколов присвоил ему лично.

По словам Рощина, с Соколовым он познакомился в 1988 году на военно-исторической конференции в Москве.

Традиционно главнокомандующим Французской армией был Олег Соколов. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я раньше слышал про него и спрашивал: «Ну, он хоть похож на Наполеона?». А мне отвечали: «Похож! Только на молодого», - рассказывал новоявленный главнокомандующий в 2006-м году в интервью журналу «Империя истории». - Мне очень хотелось познакомиться с этим человеком. Ведь я был так увлечен наполеоникой, что еще в 15 лет сделал себе на руке татуировку в виде буквы N. Один из моих товарищей представил меня Соколову и показал мою татуировку: «Сир! Смотрите, Ваш!». На что Соколов улыбнулся: «Это похвально».

Спустя несколько лет, вспоминает Рощин, он удостоился от Соколова «высокой чести» - Сир дал ему боевое имя «Дорсенн» за высокий рост и сходство с героем Наполеоновских войн, гренадером Жан Мари Пьером Дорсенном. На вопрос о том, не возникало ли у него мыслей сменить псевдоним после кровавой выходки своего экс-командира, Рощин ответил отрицательно.

Рощин уже замещал Соколова, когда того отлучили от фестиваля в 2007-м году. Фото: из архива героя публикации

- Никогда нельзя смешивать быт и увлечения, - поделился с корреспондентом «Комсомолки» Рощин. – Я ношу это имя вот уже больше 30 лет, меня знают под ним и в России и в Европе. И я категорически против, чтобы какой-либо частный случай распространять на все реконструкторское движение. Просто так вышло, что Соколов, вдобавок ко всему, оказался еще и медийным человеком. Среди охотников или рыболовов, я уверен, тоже попадаются преступники. Что же теперь, по умолчанию считать их всех сумасшедшими, запрещать охоту и рыбалку? Тем более всей ситуации мы по-прежнему не знаем – Соколов правды не скажет, а Настю Ещенко (24-летняя аспирантка СПбГУ, которую Соколов убил и расчленил в ноябре прошлого года – прим.ред.) уже ни о чем не спросишь.

Тем не менее, по словам Рощина, стиль командования у него будет свой, отличный от стиля Соколова.

- У Олега Валерьевича была некая неистовость – вот он шляпу надел, он генерал, - констатирует «Дорсенн». – Он мог накричать на солдата, мог перейти какие-то личные границы. Но вечером после всего всегда подходил и извинялся. А меня он иногда называл Талейраном – был такой французский политик. Говорил, что он более жесткий, а я – более дипломатичный. Вот этой линии и будем придерживаться.

В целом, отмечает новоявленный главнокомандующий французской армии, «эпоху Соколова» в отечественной реконструкции он оценивает скорее положительно.

Имя Дорсенн Рощину присвоил лично Олег Соколов - за схожесть с героем Наполеоновских войн графом Дорсенном. Фото: из архива героя публикации

- Соколов дал этому движению задел для развития на много лет вперед, - подчеркивает Рощин. – И поэтому я считаю, что на данный момент ничего кардинально не нужно менять. Нужно сохранить те традиции, которые он заложил – хорошие традиции.

Фестиваль «День Бородина-2020» состоится 5-6 сентября в Подмосковье. Из-за эпидемии коронавируса традиционную программу сильно урежут: не будет реконструкции самого сражения, а реконструкторам запретят собираться на бивуаках больше чем по 30-40 человек.

Между тем сам Олег Соколов все еще дожидается вердикта суда по своему делу. Напомним, по версии следствия, в ночь с 8 на 9 ноября 2019 года он застрелил свою аспирантку и любовницу Анастасию Ещенко, а после расчленил ее труп и попытался выкинуть его в Мойку.

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