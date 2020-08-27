Владельцы закрытых фудкортов и кинотеатров Санкт-Петербурга подадут коллективную жалобу в УФАС

Предприниматели Санкт-Петербурга хотят понять, почему кафе и рестораны в городе работают, а фудкорты и кинотеатры - нет. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Хватит это терпеть!» - подумали владельцы фудкортов и кинотеатров Санкт-Петербурга, которые почти полгода наглухо закрыты из-за ограничений по коронавирусу, и написали коллективную жалобу в УФАС.

Предприниматели просят проверить действия городских чиновников, не торопящихся принимать новые послабления по инфекции. «Бастующие» вопрошают, почему в Северной столице работают рестораны и кафе, а фудкорты, развлекательные острова и кинотеатры в ТЦ все еще стоят без дела и терпят убытки. В пользу бизнесменов и тот факт, что Роспотребнадзор признал именно общественный транспорт (а не, допустим, кинотеатры) самым опасным местом, где риск подцепить коронавирус выше всего.

Сейчас в ТЦ Санкт-Петербурга не перекусить в фудкорте. Да и посмотреть новинки кино не получится. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Объединяем усилия всех пострадавших, которые почти полгода не работают, – рассказал радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM управляющий партнер Fort Group Максим Левченко. – Хотим обратиться в УФАС в пятницу 27 августа. Считаем незаконным то, что в городе работают кафе и рестораны, а фудкорты и кинотеатры – нет. Мы не понимаем, какие тут отличия. В прессе мы видели заявление вице-губернатор Елина, что рестораторы якобы могут быть не довольны открытием фудкортов. Мол, они ждали, терпели. А теперь откроют фудкорты, и они потеряют часть клиентов. Но это же ограничивает конкуренцию!

Подписей под жалобой собралось около 400. По словам Левченко, это реальные предприниматели Санкт-Петербурга, как правило – представители малого бизнеса. К слову, столько же человек подписались под письмом, которое ранее направляли в Смольный. В нем владельцы фудкортов и ресторанов ссылаются на здравый смысл и опыт Москвы, где все уже открыто. Однако, как рассказал Левченко, чиновники пока не ответили на обращение.