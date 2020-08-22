Карантинные запреты в Санкт-Петербурге могут продлить до середины-конца осени

Карантинные ограничения больно бьют по бизнесу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга могут продлить действующие карантинные ограничения до конца сентября, а некоторые и до конца осени. Пока что речь идет об обязанности носить маски в транспорте, магазинах и других общественных местах. Однако петербургских коммерсантов волнует другой вопрос: когда откроются фуд-корты и кинотеатры в торговых центрах, из-за закрытия которых бизнес несет огромные убытки.

- Жалуются люди из Питера. Бизнес недоволен. Чиновникам на фуд-кортах «тесно», а метро свободно? В Москве фуд-корты работают, все отлично. Надо принимать грамотные и взвешенные решения, - заявил в авторской программе на радио «Комсомольская правда» ведущий и бизнесмен Андрей Ковалев.

Напомним, что ранее Смольный продлил действие существующих карантинных мер минимум до 30 августа.

При этом некоторые послабления власти города все же сделали. Так, 1 сентября пройдет в обычном режиме с торжественными линейками. Но родителей все же попросили не приходить на праздник массово.