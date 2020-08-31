Илья Прусикин из Little Big разводится с женой: «Иначе мы бы превратились в семью алкашей»

Илья Прусикин из Little Big разводится с женой Фото: принтскрин видео.

Музыкант и солист группы Little Big Илья Прусикин объявил о том, что он разводится с женой. В понедельник, 31 августа 2020 года, сети появилось видео, на котором Прусикин вместе с женой Ириной Смелой вместе рассказывают, почему они пришли к такому решению.

- Сегодня мы мы б хотели рассказать вам кое-что, - обратился к зрителям Илья.

- Мы ждем второго ребенка, - пошутила Ирина. - Нет, на самом деле никого не ждем.

- Мы к сожалению разводимся. Так бывает. Это не спонтанное решение. Мы думали об этом полгода, - заявил музыкант.

Развестись супруги решили еще в декабре 2019 года после долгого тура группы Little Big. Из-за того, что они мало виделись, за долгое время накопилось много претензий друг к другу. А решить конфликты не получалось, так как семья постоянно жила на расстоянии.

- Мы наконец-то поговорили, разобрались во всем и остались друзьями, - пояснил Прусикин.

Супруги заявили, что считают развод лучшим вариантом и для ребенка, потому что вместе жить им стало тяжело и они боялись, что этот негатив будет выливаться на него.

- Мы бы превратились в семью алкашей, - шутит Ирина. - У меня был бы огромный фингал под глазом, с "баклахой" пива стояла бы.

Музыкант с женой решили развестись тихо, мирно, без скандалов.

- Мы до конца жизни остаемся семьей - матерью и отцом для своего ребенка.

В конце рассказа супруги обнялись, поздравили друг друга с разводом и договорились отметить событие в стриптиз-клубе.

В браке пара состояла 4 года, а познакомились они еще в 2014 году. В 2017-м у них родился сын Добрыня. Ирина Смелая, она же Татарка, стала популярна благодаря передачам «Fashion Trashon», «М/Ж», а затем на протяжении двух лет вела личный канал на YouTube - "Татарские будни". После она снялась снялась в клипе на песню «Altyn», где танцевала в одежде популярного дизайнера Гоши Рубчинского. Ролик собрал более 3 миллионов просмотров за первую неделю.

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