«Я был против его создания с самого начала»: Сын Виктора Цоя впервые открыто высказался про фильм Алексея Учителя

Александр Цой требует запретить к прокату фильм о своем отце. Фото: кадр из фильма

Сын Виктора Цоя Александр открыто выступил против фильма Алексея Учителя «Цой», который должен выйти в российский прокат буквально в течение нескольких ближайших недель. По словам музыканта, он изначально был против этой затеи, а вся концепция кино вденется «сомнительными фантазиями».

Съемки фильма - сцена похорон - проходили на Богословском кладбище в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я был против его создания с самых первых версий сценария, которые мне показали, - рассказал Александр. - Но создатели фильма не один год игнорируют прямые возражения насчет его содержания. Рассказанная в нем история — полностью вымышленная, кроме факта гибели моего отца в аварии в Латвии в 1990 году. Я это знаю точно, потому что я там был. Создатели пытаются использовать известную фамилию, чтобы заработать на сомнительных фантазиях. Большинства людей, которых предлагают угадать в персонажах фильма, уже нет с нами. Если бы они были живы, я уверен, никто бы не посмел снимать про них такую чушь.

Значительная часть филмьа посвящена тому, как гроб с телом Виктора Цоя везут из Латвии в Ленинград. Фото: кадр из филмьа

Александр Цой уже направил официальное обращение с просьбой снять фильм с проката президенту Владимиру Путину, вице-премьеру Михаилу Мишустину и министру культуры Ольге Любимовой. По словам сына легендарного музыканта, создатели не согласовали сценарий ни с кем из родственников Виктора Цоя.

Режиссер фильма Алексей Учитель снова в центре скандала из-за своей новой работы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, «Цой» - будущий фильм Алексея Учителя – рассказывает вымышленную историю о том, как гроб с телом музыканта, погибшего в аварии, везут из Латвии в Ленинград. Сам Учитель ранее называл картину «притчей».

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