В Санкт-Петербурге заговорили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 1 января 2021 года

Горожан всегда интересует, повысятся ли цены за проезд в транспорте Петербурга с нового года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стоимость проезда в общественном транспорте – тема для петербуржцев всегда горячая. И хотя до Нового года еще далеко, горожане с опаской ждут новостей. О том, что с 1 января 2021 года тарифы на общественном транспорте могут возрасти, активно обсуждают эксперты в различных СМИ. «Комсомолка» узнала, планирует ли город поднимать цены.

Как рассказали «КП-Петербург» в Смольном, пока о повышении цен за проезд говорить преждевременно. К обсуждению бюджета на следующий год только приступают, а именно в нем будет зафиксировано, какой размер субсидий город выделит перевозчикам. От этого будет зависеть, станет ли проезд дороже и придется ли горожанам доплачивать больше, чем сейчас.

– Предложения по тарифам на общественный транспорт на 2021 год будут представлены в октябре-ноябре после завершения анализа поступивших от перевозчиков материалов. А тарифные решения будут приняты с учетом предложений Комитета по транспорту и исходя из возможностей бюджета Санкт-Петербурга ближе к концу года, – отметили в Комитете по тарифам.

С января 2020 года Петербург уже пережил повышение цен на транспорт. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Тем не менее, сейчас в Смольном действительно приступили к обсуждению тарифов.

– Величина субсидии зависит, в том числе от стоимости разового проезда и цены проездных билетов длительного пользования, предложения, по изменению которых также отражает в своей заявке Комитет по транспорту. Комитет финансов Санкт-Петербурга рассматривает полученные от Комитета по транспорту предложения и с учетом возможностей бюджета Санкт-Петербурга принимает решение о предельном размере субсидии, – добавили в Комитете.

Напомним, с января 2020 года Петербург уже пережил повышение цен на транспорт. Стоимость разового проезда в метро и на «наземке» возросла на 10 рублей. Для автобусов, троллейбусов и трамваев она составляет 50 рублей, а в подземке – 55. Коснуться это изменение по большей части должно было туристов, которых власти Петербурга не хотели субсидировать. Что касается самих горожан, большинство из них пользуются проездными, по которым действует система скидок, а также банковскими картами. Для некоторых видов «пластика» проезд тоже стоит дешевле.