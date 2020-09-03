Мог увлечься зацепингом из-за смерти отца: Родственники рассказали о парне, погибшем между станциями «Дунайская» и «Шушары»

22-летний Даниил Виноградов (слева) погиб в тоннеле метро 31 августа. Фото: соцсети

Новость о том, что в тоннеле между станциями «Дунайская» и «Шушары» обнаружили труп молодого парня, потрясла петербуржцев. «Комсомолка» уже рассказывала о том, что погибший 22-летний Даниил Виноградов был зацепером. В ту злополучную ночь 31 августа он спустился в метро, чтобы прокатиться на крыше движущегося состава. Родственники Даниила согласились открыто рассказать о нем и его опасном увлечении.

По словам сводного брата экстремала Андрея Виноградова, Даниил был самым обычным парнем.

- Он с детства увлекался метрополитеном и, насколько я помню, всегда хотел там работать, - вспоминает Андрей. - Он жил с мамой. Отношения у них были хорошие.

Даниил погиб в тоннеле между станциями «Шушары» и «Дунайская». Фото: Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

О своем экстремальной времяпрепровождении Даниил никому не рассказывал.

- Мы даже не думали, что он занимается чем-то подобным, - признается парень. - Один раз я увидел у него на страничке в соцсети видео, где он выглядывал из двери движущегося состава. Но я решил, что произошел какой-то редкий технический сбой, и Даня просто воспользовался редкой возможностью. Про зацепинг даже мысли не возникло.

Вместе с тем, судя по всему, дела у Даниила в последнее время шли не очень хорошо. В соцсетях он признавался, что больше всего любит ездить в метро, потому что «дома никто не любит, а в других местах никто не ждет». Все его друзья, отмеченные ВКонтакте как «лучшие», рассказали «Комсомолке», что в последний раз общались с ним кто месяц, кто два, а кто и три назад. Тем не менее, по словам брата экстремала, в том, что Даниил мог спуститься в метро, чтобы уже не вернуться, он не верит.

- В последний раз, когда мы связывались, он спрашивал меня про качество одной экшн-камеры, которую хотел купить, - вспоминает Андрей. - И уточнял, на какой срок брать на нее расширенную гарантию. Я думаю, как минимум это говорит о том, что его гибель — несчастный случай, а не заранее спланированное действие. Тем более его мама рассказывала мне, что у них большие планы, они копят деньги на капитальный ремонт.

По словам Андрея, три года назад умер их общий с Даниилом отец. Сам Даниил в это время служил в армии.

На страничке у Даниила - целый альбом с фотографиями поездов метро. Темой подземки он, судя по всему, начал увлекаться как минимум с 14 лет. Фото: соцсети

- Спасибо за то, что провёл со мной 19 лет жизни, - написал он на своей странице ВКонтакте, когда со смерти отца прошло 40 дней. - Жаль, что в жизни так сложилось, что не съездили за границу, не погуляли по городу. Мне очень жаль, что я тебя потерял во время службы, что ты меня не дождался. Спасибо тебе, Папа.

Первое видео, где он едет на сцепке между вагонами (это экстремальное развлечение называется «дорхолдинг», от door - «дверь» и hold - «держать»), Даниил опубликовал в начале 2019 года.

- Возможно, это было связано с тем, что он тосковал по отцу, - признается Андрей. - Пытался таким образом отвлечься. Но я не знаю, не могу судить точно.

По словам родственников, у Даниила были друзья, но никто не знал о его опасном хобби. Фото: соцсети

Напомним, Даниил Виноградов погиб 31 августа. По словам работников метро, он не удержался на движущемся поезде и упал на рельсы. Его тело пролежало в тоннеле почти девять часов, прежде чем его обнаружил машинист одного из утренних составов.

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